Esfoliare la pelle matura: gli errori da non commettere assolutamente!

Quando l’epidermide matura, come il resto del corpo necessità delle cure e dei trattamenti mirati che siano efficaci ma anche molto delicati. Eliminare le cellule morte è un trattamento molto importante ma per esfoliare la pelle matura si dovranno utilizzare prodotti specifici.

La nostra pelle parla di noi, di quello che siamo, di quanto siamo suscettibili agli stimoli esterni e anche quanto ci vogliamo bene e anche lei come il resto del corpo con il passare del tempo diventa matura.

Il nostro viso, come le mani, sono le parti del corpo più esposte e in tutte le stagioni, subendo l’azione del sole e del freddo come anche quella degli allergeni. Protezione e idratazione sono le parole chiave per mantenere a lungo una bella pelle ma per permettere ai principi attivi di penetrare nell’epidermide e renderla sempre luminosa e vellutata si dovrà esfoliare la pelle matura con i prodotti giusti.

Esfoliare la pelle matura: attenzione agli scrub troppo aggressivi

Lo scrub è un prodotto utilizzato da milioni di donne e sin da giovane età, questo perché essenziale per rimuovere lo strato corneo di cellule morte che si forma naturalmente e rendere l’epidermide sempre luminosa, liscia e bella rosea proprio per merito del massaggio che stimola il micro circolo.

Esistono in commercio moltissimi scrub per la pelle del viso e tantissime ricette fai da te con le quali preparare degli eccezionali esfolianti casalinghi.

Sulla pelle matura però, meglio non sperimentare troppo e soprattutto si dovrebbe evitare assolutamente di utilizzare gli scrub aggressivi come quelli con granuli troppo grandi o peggio gli esfolianti a base di acidi anche quelli derivati dalla frutta.

Pelle matura: i trattamenti esfolianti a cui sottoporre la pelle del viso senza rovinarla

L’epidermide con il passare del tempo si assottiglia sempre di più e diventa davvero delicata, per questo se si ha la necessità di eliminare delle macchie cutanee, sarebbe meglio rivolgersi sempre ad un medico dermatologo che sarà suggerire i giusti trattamenti.

Se però ci si vuole prendere cura di se stesse si potranno acquistare degli scrub per pelli delicate o ancor meglio preparare degli esfolianti delicatissimi a base di farina di riso o crusca di riso, tutti prodotti che se passati sulla pelle in modo delicato, diluendoli in un poco di olio vegetale e non più di due volte al mese, potranno esfoliare la pelle in modo delicato, senza stressarla e disseccarla troppo.