Contorno occhi più tonico con questo miracoloso siero fai da te

Contorno occhi più tonico con un fantastico siero homemade! Applicalo ogni sera e noterai subito la differenza. Ecco la ricetta facile, veloce e low cost.

Con il passare del tempo il corpo cambia, che ci piaccia o meno. Il viso è la parte che invecchia prima. Già dopo i 25 anni la pelle inizia ad assottigliarsi e la sua barriera difensiva naturale si indebolisce.

Il contorno occhi è sicuramente una delle zone del viso più delicate. Qui la pelle è molto sottile, con poche ghiandole sudoripare e sebacee. Ecco perché sembra quasi di vedere in trasparenza i capillari.

Per evitare di avere uno sguardo stanco e spento già dopo i trent’anni, è importante trattare il contorno occhi con prodotti specifici. I migliori sono i sieri perché hanno formulazioni più concentrate e, se utilizzati in sinergia con le creme viso, ne potenziano l’efficacia.

Questi prodotti contengono principi attivi che penetrano facilmente. I più consigliati sono quelli a base di acido ialuronico, che stimola la circolazione sanguigna favorendo così il rinnovamento cellulare.

In tempi di crisi economica, fa sempre comodo risparmiare. Ecco la ricetta segreta per preparare a casa un buon siero per contorno occhi.

Contorno occhi più tonico? Prova questo siero homemade

Vorresti avere un contorno occhi più tonico? Hai provato vari prodotti ma senza grossi risultati? Non disperare, ecco il siero che fa miracoli! Si prepara in pochi minuti con ingredienti low cost. Seguiamo la ricetta pubblicata su https://thebeautyplanet.altervista.org/.

INGREDIENTI:

burro di karité 10gr;

cera d’api 5 gr;

olio di mandorle dolci 5 gocce;

olio di rosa mosqueta 10 gocce;

olio di avocado 5 gocce;

idrolato di camomilla 5 gocce ( ma potete anche ometterlo).

Tutti i prodotti sopraelencati sono facilmente acquistabili online o reperibili nelle migliori erboristerie. Andiamo avanti!

PREPARAZIONE: In un tegame, fai sciogliere a bagnomaria la c’era d’api, l’olio di avocado e il burro di karité. Mescola bene (sempre nello stesso verso) fino ad ottenere una consistenza uniforme e senza grumi. Poi, aggiungi l’olio di mandorle dolci e quello di rosa mosqueta.

Continua ad amalgamare per pochi minuti e, poi, unisci l’idrolato di camomilla (se non sei riuscita a procurartelo, non preoccuparti, il siero verrà bene lo stesso) e mescola energicamente, meglio se con un frustino.

Una volta che il composto avrà raggiunto una buona consistenza, versalo in un flaconcino di vetro con pipetta, in modo tale da avere all’occorrenza il giusto dosaggio di prodotto da applicare sulla zona del contorno occhi. A seconda del quantitativo di cera d’api utilizzato puoi modulare la formulazione del siero, rendendola più o meno solida a seconda di come desideri.

Et voilà, il tuo siero è pronto! Applicalo la sera, dopo aver deterso il viso e steso prima la crema da notte che di solito usi. Lascia libera la zona del contorno occhi, sulla quale dovrai passare poche gocce di questo fantastico siero. Risultato: uno sguardo più fresco, giovane e vivace!

Siccome questo prodotto è ad alta azione tonificante, ti aiuterà a ridurre anche eventuali occhiaie e borse sotto gli occhi. Tra i prodotti jolly c’è infatti il burro di karité, le cui proprietà nutritive per la pelle sono note fin dai tempi antichi.

C’è poi l’olio di mandorle, che svolge un’azione addolcente sulla pelle. Aiuta a distendere le rughe, donando al viso un aspetto più rilassato. Infine, vale la pena soffermarsi sull’olio di rosa mosqueta. Lo ritroviamo come ingrediente in molti cosmetici perché combatte disidratazione, irritazioni cutanee e aiuta a prevenire rughe e macchie d’età.

Se il tuo contorno occhi stanco ti fa sentire insicura, ora sai come ringiovanirlo in pochi e semplici step. Prepara a casa questo siero, utilizzalo ogni sera e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Prendersi cura del proprio viso è un rituale lento: servono pazienza, costanza e buona volontà.