Fai ordine tra le spezie in cucina: le idee che funzionano

Scopri come avere le spezie sempre in ordine grazie ad alcuni semplici trucchi che ti semplificheranno la vita.

Chi ama la buona cucina e si diletta a preparare piatti sempre diversi, sa bene come l’uso delle spezie sia indispensabile per fornire un sapore sempre diverso e per donare ad ogni pietanza il giusto carattere. Spesso, però, averne tante può portare ad un certo caos in cucina. Caos che si rende ancor più presente quando non si ha un’idea chiara su come organizzarle.

Ricche di proprietà, profumate e gustose, le spezie hanno infatti anche la prerogativa di colorare. Mantenerle in ordine è quindi essenziale al fine di poter contare su una cucina sempre pulita e con le giuste spezie a portata di mano. Scopriamo quindi quali sono le strategie vincenti per avere sempre le spezie in ordine.

Spezie in ordine: le dritte per una cucina ben organizzata

Avere tante spezie è il sogno di ogni cuoco e di ogni amante della cucina. La loro presenza, oltre a donare colore, è infatti grado di assicurare la bontà dei piatti che si preparano, garantendo al contempo anche una discreta quantità di proprietà benefiche.

Che si tratti di curcuma, paprika, noce moscata, coriandolo, cannella, curry, zafferano o altre spezie più o meno note, è indubbio che molte di loro tendono a sporcare. Motivo per cui è necessario tenerle sempre in ordine al fine di non combinare pasticci proprio mentre si è assorti nella preparazione di un piatto. Come fare, quindi? Ecco alcune idee che si riveleranno sicuramente utili.

Creare una zona apposita. Se si hanno molte spezie, la prima regola da seguire è quella di scegliere una zona della cucina dove destinarle. Questa dovrebbe essere possibilmente vicino al piano cottura. E questo perché spesso le spezie vanno aggiunte proprio mentre si sta cucinando una pietanza. Ovviamente, l’ideale è sistemarle in modo da potervi accedere con facilità e da poter spostare quelle in uso anche nel piano di lavoro. Cosa molto utile quando si è alle prese con torte salate, panificati o dolci.

Sistemarle in un porta spezie. Esistono dei veri e propri porta spezie che si possono trovare in formati da sei, dodici o ancor più contenitori. Questi sono perfetti per chi adora avere la cucina sempre in ordine. Basterà infatti travasarvi dentro le spezie acquistate per avere sempre un ambiente ordinato e con barattoli così colorati da rendere il tutto ancora più bello. Ciò che conta, in questo caso, è il munirsi di piccole etichette da apporre sotto ai coperchi o alla base dei barattoli. Alcune spezie, infatti, sono all’apparenza simili tra loro (basti pensare a zucchero e sale) e potrebbero trarre in inganno quando si va di fretta.

Creare delle mensole per i vari barattoli. Per chi ama la cucina spartana e allegra e non ha voglia di rendere tutto super chic, le spezie acquistare già nei loro contenitori possono essere posizionate su una mensola studiata appositamente. Ciò che conta è che questa abbia anche un bordo che impedisca ai barattoli di cadere. Un tipo di incidente che capita spesso quando, con la forza dell’abitudine si prende una spezia al volo senza neppure guardare dove si mettono le mani.

Disporle a seconda dell’uso che se ne fa. Chiunque abbia un minimo di esperienza ai fornelli sa bene come nonostante l’amore smisurato per la varietà ci siano spezie che si usano più spesso di altre. Per questo motivo, un altro modo per mantenere sempre tutto in ordine è quello di disporre le stesse in base alla frequenza d’uso. Quelle che si usano praticamente ogni giorno andrebbero sempre riposte sul davanti. Le altre, invece, possono stare più in disparte. Senza contare quelle più preziose come, ad esempio, lo zafferano che si potrebbero riporre in contenitori particolari e messi ancor più in disparte al fine di preservarle.

Avere sempre una dispensa. Acquistare molte spezie significa anche spendere una certa cifra. E quando si usano da un po’ la tendenza è quella di acquistarle in buste grandi che sono anche più economiche. Ovviamente, il contenuto di queste buste non starà mai dentro un solo contenitore ma andrà tenuto in un ambiente idoneo per ricaricare i barattolini. È quindi molto utile pensare fin da subito ad una dispensa in cui riporre anche le buste. L’ideale è scegliere una scatola per riporvi le varie buste in piedi. In questo modo sarà anche facile riconoscerle e prenderle quando serve rifornirsi di quella mancante.

Grazie a queste dritte, mantenere le spezie in ordine sarà molto più semplice. Farlo agevolerà inoltre la vita in cucina, mantenendo quest’ultima sempre in perfetto ordine. Cosa che renderà cucinare ancor più piacevole portando così a piatti più buoni, sani e realizzati in un ambiente ospitale e reso ancor più colorato dalla presenza (ordinata) delle amate spezie.