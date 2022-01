Trucco labbra con capelli bianchi: i rossetti che donano di più

Trucco labbra con capelli bianchi: consigli pratici per scegliere i rossetti più adatti e che valorizzano meglio il viso. La bellezza non ha età e il make up giusto può fare miracoli.

Il tempo scorre inesorabilmente per tutte. Il corpo cambia e compaiono le prime rughe soprattutto su fronte, contorno occhi e zona nasolabiale. Accettarsi senza rimpianti è la sfida più ardua che tutte, prima o poi, dobbiamo affrontare. Ogni età ha la sua bellezza e, comunque, il fascino non è mai in discussione.

Molte modelle e attrici che hanno abbondantemente superato i cinquant’anni sono belle e sexy oggi come ieri. Pensiamo a Sharon Stone oppure ad Andy MecDowell. E che dire dell’affascinate Carolina di Monaco? Per loro il tempo sembra essersi fermato. Merito di Madre Natura, sicuramente, ma anche di una corretta beauty routine. Prendersi cura dell’incarnato ogni giorno, con i prodotti giusti, è fondamentale.

Quando la pelle è sana anche il make up viene meglio. Il trend del momento è il trucco nude, che copre gli inestetismi e valorizza il viso senza scadere nell’eccesso. I make up artist consigliano di puntare ad un bellissimo effetto naturale.

Molte dive di Hollywood hanno sdoganato la moda di apparire in pubblico con i capelli bianchi o grigi. Senza perplessità o incertezze! Una cosa però è certa: con una chioma così ci vuole un make up fatto bene. Scegliere le tonalità giuste per ombretti e rossetti è fondamentale. Soffermiamoci, in particolare, sul trucco labbra.

Trucco labbra capelli bianchi: scegli i rossetti in base alla sfumatura

I capelli non diventano subito tutti i bianchi. Il loro colore passa attraverso tantissime sfumature, che vanno prese in considerazione per fare un buon make up. Lunghi, medi o cortissimi, i capelli grigi si valorizzano bene solo con il rossetto giusto.

Talvolta, bellissime sfumature argento vengono ricreate dal parrucchiere. L’hair look più gettonato è quello sale e pelle, con qualche piccola mechés bionda. Per ogni sfumatura dei capelli grigi c’è un rossetto adatto. Basta saper sceglier per valorizzare al meglio il viso. Ecco alcuni consigli.

Rossetto rosso per capelli sale e pepe – La regola da seguire è: creare un bel contrasto! Il modo migliore per farlo è scegliere un rossetto rosso e sfavillante. Le nuance troppo scure, come il viola o il marrone, sono invece da evitare;

– La regola da seguire è: creare un bel contrasto! Il modo migliore per farlo è scegliere un rossetto rosso e sfavillante. Le nuance troppo scure, come il viola o il marrone, sono invece da evitare; Rossetto rosa per capelli grigio biondo – Con una chioma così il colore giusto è il rosa, in tutte le sue sfumature. Ovviamente, bisogna però considerare sempre il sottotono della pelle. Le chiome-grigio bionde con carnagione molto chiara, possono osare di più con un rosa-baby, perfetto per un look più fresco e sbarazzino;

– Con una chioma così il colore giusto è il rosa, in tutte le sue sfumature. Ovviamente, bisogna però considerare sempre il sottotono della pelle. Le chiome-grigio bionde con carnagione molto chiara, possono osare di più con un rosa-baby, perfetto per un look più fresco e sbarazzino; Rossetto fucsia o viola per capelli bianchi – Con una chioma di questo tipo il vantaggio risiede nel fatto che è monocolore e, quindi, si può scegliere un rossetto più carico. Quelli più indicati per un incarnato chiaro sono il fucsia e il viola ciclamino, i preferiti delle Regina Elisabetta. Se, invece, l’incarnato è più caldo, allora meglio puntare su un rossetto pesca, impreziosito magari da un tocco di gloss giusto al centro delle labbra.

Con una chioma grigia si abbina bene anche un trucco labbra nude. Che si tratti di capelli lunghi, medi o cortissimi, una tonalità leggermente rosata è perfetta per fondersi con le labbra e dare al trucco un aspetto luminoso. Però, il rossetto scelto non deve tendere troppo al beige, altrimenti si rischia di ottenere un effetto tono su tono decisamente spento.

Per un trucco labbra che ringiovanisca il viso, le sfumature nude più calde sono le migliori. La regola basilare è questa: il colore del rossetto non deve mai contrastare con quello naturale delle labbra.

Se i tuoi capelli sono grigi, puoi ricorrere a queste piccole astuzie per fare un trucco labbra davvero impeccabile. Rimarrai soddisfatta del risultato finale e ti sentirai più bella e sicura. L’età è uno stato mentale ed è relativa, ricordalo sempre!