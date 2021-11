Make up viso over 30: tutti i segreti per sentirti più bella e sexy

Make up viso over 30: ti sveliamo tutti i segreti per valorizzare al meglio lo sguardo (e non solo) e sentirti più bella e sicura. Facciamo il punto insieme, focalizzando sui prodotti must have.

Toglieteci tutto ma non il make up! Facciamo sempre il possibile per avere un aspetto impeccabile. In questo ci aiutano molto i cosmetici, che sono i nostri migliori alleati. In ogni beauty case c’è almeno un fondotinta, una cipria, un ombretto e un mascara.

Sia ben chiaro, abbiamo detto almeno! C’è, infatti, tutto l’universo sconfinato di rossetti, lip gloss, lip balm e così via. Quando si parla di trucco, bisogna fare le cose per bene e non farsi mancare nulla.

Con il passare del tempo, però, il viso cambia. La pelle invecchia, perde tono ed elasticità. I primi segni di questa ‘metamorfosi’ si manifestano già dopo i trent’anni. La zona T (che include fronte, naso e mento) è quella più esposta all’invecchiamento fisiologico.

Ma mai disperare! Un buon make up, soprattutto se fatto da mani esperte, riesce a coprire gli inestetismi, tra i quali rughe, brufoli e discromie. Ovviamente parliamo di imperfezioni che vengono nascoste soltanto per il tempo necessario a fare una bella figura ad un appuntamento di lavoro, ad una cena tra amici etc. Inevitabilmente, tornano ad essere visibili quando ci si strucca.

Se la tua pelle ha qualche inestetismo ma non vuoi diventare ‘schiava del trucco’, allora cerca di risolvere il problema seguendo una corretta skincare routine. Se ti accorgi che non dovesse bastare, rivolgiti ad un dermatologo. Detto ciò, vediamo insieme quali sono le astuzie per fare un buon trucco viso over 30.

Make up viso over 30: tutti i segreti per un look al top!

Se hai una pelle che presenta alcune imperfezioni, sappi che il make up ti rende soltanto la vita un po’ più semplice, soprattutto in alcune situazioni in cui ti potresti sentire in imbarazzo.

Dopo i trent’anni devi usare prodotti specifici, tra i quali sieri idratanti e rimpolpanti da giorno e da notte, per avere un incarnato più liscio e luminoso. Il make up, comunque, ti aiuta. Ecco alcuni consigli per valorizzarti al meglio!

BASE – Per un make up over 30 davvero impeccabile, devi partire dalla base. Stendi bene il correttore nei punti critici come il contorno occhi, cercando di attenuare i segni d’espressione e, eventualmente, le occhiaie. Dopodiché passa al fondotinta, avendo cura di sceglierlo sempre di una nuance molto vicina al tuo incarnato. Stendilo con una spugnetta umida. Infine, concludi valorizzando gli zigomi con un blush color pesca. Sei perfetta così!

OCCHI – C’è un make up giusto per ogni occasione! E’ questa la regola d’oro da seguire. Se ti trucchi tutti i giorni per andare a lavoro, lo stile nude è perfetto. Valorizza i lineamenti quanto basta, per un aspetto più fresco e rilassato. Dopo i trent’anni la parola d’ordine è sobrietà! Se, invece, devi presenziare ad un evento puoi osare un po’ di più con la tecnica dello smokey eyes, utilizzando ombretti glitterati nei toni del nero/grigio, bronzo/marrone o del verde scuro che dona molto. Completa l’opera facendo un tratteggio sull’occhio con l’eyeliner.

LABBRA – Anche qui, molto dipende dalle diverse situazioni e dai gusti personali. Se ti piace di più il trucco acqua e sapone, anche un tocco di lip balm colorato può bastare per enfatizzare le labbra. Un’altra valida alternativa è il rosa nude, rossetto perfetto per valorizzare anche quelle labbra che hanno perso un po’ di tono. Per una serata di gala, invece, il rossetto rosso è un must have, in tutte le sue versioni. Il consiglio in più: se desideri un effetto volumizzante, dopo aver steso il rossetto, aggiungi un po’ di gloss al centro delle labbra.

“Il tempo è uno stato mentale” – per Maurisa Laurito. Mai parole furono più azzeccate! La bellezza non ha età e le imperfezioni fanno parte di noi. Quindi, accettale ed amati così come sei, ma senza però rinunciare a valorizzarti con il trucco giusto.