Serena Rossi ieri: com’è cambiata da Un posto al sole ad oggi

Serena Rossi è una delle attrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante i suoi esordi ad Un posto al sole? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni di onorata carriera, fatta di successi e importanti traguardi.

Serena Rossi è senza dubbio una delle attrici più amate del piccolo schermo degli italiani e durante il corso di questi anni è riuscita a far parlare di sé, a differenza di altre sue colleghe, per il suo talento e non per il gossip creatosi attorno al suo personaggio.

Serena è anche una delle artiste più complete del mondo dello spettacolo nostrano, in quanto non solo è in grado di recitare, ma durante il corso di questi anni ci ha dimostrato di saper anche presentare attraverso lo show Canzone Segreta, ma anche di saper cantare grazie alla voce che ha scelto di prestare ad Anna, una delle sorelle più amate dell’universo Disney. Insomma, il suo curriculum è piuttosto vario e Serena non ha mai rinnegato le sue origini, sia artistiche che di origine.

La Rossi, infatti, ha esordito sul piccolo schermo degli italiani grazie al personaggio di Carmen in Un posto al sole, ma voi la ricordate com’era all’epoca del suo debutto? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Com’è cambiata Serena Rossi dopo l’esordio ad Un posto al Sole

Serena Rossi ha esordito quando era poco più di una ragazzina, frequentava ancora le superiori, ad Un posto al sole dando vita al personaggio di Carmen. La soap opera partenopea le ha permesso non solo di trovare il successo, in quanto grazie a quell’esperienza ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo, ma anche di trovare l’amore. Proprio sul set, infatti, ha avuto modo di incontrare Davide Devenuto, suo attuale compagno e padre di suo figlio Diego, che per ironia della sorte interpretava proprio il ruolo del suo fidanzato.

Il suo look agli esordi era leggermente diverso rispetto a quello che sfoggia da qualche anno a questa parte. Serena Rossi oggi ha i capelli lunghi fino alle spalle e rigorosamente liscissimi. Durante i suoi esordi, quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, aveva i capelli non solo lunghissimi ma anche molto ricci, che erano diventati sul set il suo tratto distintivo.

Anche l’abbigliamento è cambiato durante il corso di questi anni. Prima, infatti, era solita indossare abiti più sportivi e sbarazzini, ora invece ha optato per uno stile molto più elegante e raffinato. Segno che l’evoluzione in questi anni non c’è stata soltanto da un punto di vista artistico ma anche stilistico, in quanto il suo stile è sicuramente maturato insieme a lei e alla sua personalità.

Serena Rossi a Un posto al sole era una bellissima ragazza. Oggi, invece, è un’incredibile donna.