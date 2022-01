Soffri di candida intestinale? Ecco i sintomi da riconoscere

La candida è un problema che può colpire diversi punti dell’organismo. Scopri se soffri di candida intestinale grazie ad alcuni sintomi importanti da riconoscere.

Quando si soffre di candida, il problema può riguardare diversi punti del nostro organismo. Seppur meno famosa esiste ad esempio la candida intestinale. Una patologia spesso difficile da riconoscere e sopratutto da curare ma che con l’osservazione dei giusti sintomi può essere scoperta o quanto meno sospettata dando cos’ il via ai dovuti accertamenti.

Scopriamo quindi quali sono i sintomi più comuni della candida intestinale e come agire per sconfiggerla nel modo giusto sia attraverso l’osservazione dei campanelli d’allarme che con cure naturali e non.

Candida intestinale: i sintomi più comuni e che è molto importante riconoscere

La candida è un fungo che tutti abbiamo ma che quando prolifera in modo eccessivo può dare il via a tutta una serie di problemi che possono influire sia sulla qualità della vita che sul benessere della persona.

Per questo motivo, è sempre molto importante curare questo aspetto della salute. Ed il miglior modo per farlo è, senza alcun dubbio, quello di tenere sempre sotto controllo i possibili sintomi. Come dei campanelli d’allarme, questi sono infatti in grado di dare un sentore di ciò che si sta vivendo, portando ad agire in modo preventivo o a rivolgersi al proprio medico curante.

Ma quali sono i sintomi della candida intestinale a cui prestare attenzione? Tra i più comuni ricordiamo:

Gonfiore addominale dopo i pasti

Tensione all’addome

Meteorismo

Coliche addominali

Digestione difficile

Intolleranza ad alcuni cibi

Stipsi

Diarrea

Stanchezza costante

Intestino irritabile

Bisogno esagerato di zuccheri

Dolori muscolari

Prurito anale

Quando alcuni di questi sintomi fanno capolino nella propria vita è molto importante accertarsi che dietro non ci sia un problema di candida intestinale. Per farlo, basta rivolgersi al proprio medico che nella maggior parte dei casi prescriverà degli esami delle urine o delle feci.

Una volta scoperta la candida si provvederà a curarla sia con farmaci che con rimedi naturali come l’uva ursina, i semi di pompelmo, il bicarbonato ed integratori studiati appositamente per evitare la candida intestinale ed il suo espandersi per l’organismo.

A tutto ciò andrà unito un cambiamento dello stile di vita e, sopratutto, dell’alimentazione. Questa dovrà infatti essere (almeno per un po’) priva di zuccheri e soprattuto di alcol, senza latticini o lieviti e a base di verdure, di fibre e di alimenti non irritanti. In genere la classica alimentazione sana e bilanciata, a base di cereali integrali, verdure, frutta, proteine magre e grassi buoni si rivela l’ideale per trovare subito giovamento.

In molti casi, per accelerare la guarigione, possono essere utili i fermenti lattici che andranno però prescritti dal medico in base al proprio caso personale. Sbagliare il tipo di fermento potrebbe infatti aggravare la situazione.

