Capelli con frangia: il trucco occhi migliore per esaltare lo sguardo

Capelli con frangia: ecco il trucco più adatto per esaltare occhi e taglio. Poche e semplici astuzie per un risultato finale davvero impeccabile. Rimarrai soddisfatta!

Prima o poi arriva per tutte il momento di voler cambiare look. Per farlo, di solito si parte dai capelli, che sono un biglietto da visita importante di sensualità. Lunghi, medi o corti, lisci oppure mossi, con o senza frangia, per avere capelli sani e robusti c’è bisogno di seguire una corretta hair beauty routine.

Nei cambi di stagione la chioma ha bisogno di coccole extra. Utilizzare ad esempio delle fiale energizzanti è un ottimo modo per rinforzarla, soprattutto nel periodo che va da settembre a dicembre, che è quello in cui si registra una perdita maggiore di capelli.

Una chioma sana e corposa si presta meglio a qualsiasi tipo di taglio. Per l’inverno 2022, ci sono tanti spunti per scegliere l’hair look giusto. Torna protagonista la frangia in tutte le sue versioni, lunga, corta, sfilata o a ciuffo. La frangia diventa quindi un modo per personalizzare il proprio aspetto e valorizzare il volto.

Possiamo definirla come una sorta di accessorio che completa l’hair look. La frangia, però, cambia le proporzioni del viso ed è quindi fondamentale studiare come fare il trucco occhi più adatto.

Capelli con frangia: il trucco occhi perfetto si fa così!

Cambiare look con un nuovo taglio di capelli con frangia sembrerà forse una scelta banale ma, in realtà, non lo è. Bisogna considerare una serie di aspetti; il viso che assume nuove proporzioni, la fronte che viene coperta in tutto o in parte, l’esigenza di doversi abituare a portare la frangia e così via.

Se stai pensando di fare la frangia sappi che, inevitabilmente, dovrai riadattare il make up. Quello che fai di solito potrebbe non andare bene per il nuovo hair look. Il trucco occhi, in particolare, merita un’attenzione speciale. Quindi la domanda è: come realizzarlo bene? Scopriamolo subito insieme!

Partiamo dalla sopracciglia. Dovrai valorizzate al meglio, soprattutto se hai scelto una bella frangia laterale che, però, non copre molto il viso. Puoi truccare le sopracciglia con una matita adatta, che sia però di un colore molto vicino a quello dei capelli. In alternativa alla matita, puoi utilizzare anche un ombretto. In generale, con qualsiasi tipo di frangia, le sopracciglia non vanno mai trascurate.

Se vuoi osare di più con una frangia extra long in stile Lady Gaga, allora devi modificare il trucco occhi che di solito fai, per evitare di nasconderli troppo sotto la lunghezza esagerata. Siccome quella superiore viene coperta in gran parte dalla frangia, meglio puntare sulla parte inferiore dell’occhio.

Il modo migliore per esaltarla è sfumare sapientemente una matita o un ombretto oppure, in alternativa, stendendo una quantità generosa di mascara, allungando le ciglia le finali verso l’esterno.

Nel trucco occhi con frangia, mascara ed eyeliner sono protagonisti! Devi scegliere un mascara di un colore più scuro rispetto a quello che usi di solito. Questo perché dovrà darà più intensità al tuo sguardo. Per un risultato finale davvero impeccabile, cerca di incurvare di più le sopracciglia.

Passiamo ora all’eyeliner. Qualsiasi sia la lunghezza delle frangia che hai scelto, non potrai fare a meno dell’eyeliner! Se hai puntato su una frangia dritta e corta in perfetto stile vintage, allora realizza un trucco occhi con una leggera ombreggiatura e una linea di eyeliner.

Se la tua, invece, è una frangia extra long, allora usa l’eyeliner per inspessire la linea cigliare, inferiore e superiore, e per creare una coda sul lato esterno dell’occhio, per allungarlo leggermente.

LEGGI ANCHE –> Frangia capelli: come evitare che si arricci durante la giornata

Infine veniamo agli ombretti. Quali sono i colori più adatti? Sicuramenti tutti quelli più vivaci e vibranti, perché riescono ad esaltare bene gli occhi coperti in tutto o in parte dalla frangia. Ti consiglio di scegliere l’indaco, il viola, il rosa oppure il prugna. Ma vanno bene anche altre nuance, ad esclusione però di quelle nude, perché sono poco adatte a valorizzare lo sguardo quando c’è la frangia.

LEGGI ANCHE –> Addio franga unta! 7 trucchi top per mantenerla pulita più a lungo

Come vedi fare un buon trucco occhi con la frangia non è poi così difficile. Basta soltanto avere qualche accortezza in più e il gioco è fatto. Cosa aspetti allora? Regalati subito un nuovo hair look!