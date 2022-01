GF Vip, i vipponi senza speranza: l’effetto Katia Ricciarelli svanisce

Al GF Vip l’effetto legato alla lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè sembra essere terminato. Ad avere la meglio, tra i concorrenti che potrebbero abbandonare la casa più spiata d’Italia durante la diretta di questa sera, è stata lei!

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per il secondo, e ultimo, appuntamento di questa settimana. Alfonso Signorini su canale 5 avrà l’arduo compito di dover comunicare i suoi concorrenti chi tra loro dovrà terminare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia per volere dei telespettatori, in quanto il pubblico sovrano deciderà chi tra i vipponi in nomination sarà eliminato.

Questa sera, dunque, si verrà a conoscenza della decisione presa ma la curiosità è troppo e non riusciamo a resistere fino alla diretta di questa sera. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sulla nomination di questa sera. In modo tale da scoprire quale vippone, secondo i nostri lettori, dovrebbe abbandonare il GF Vip e chi invece dovrebbe proseguire con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Sondaggio televoto GF Vip, non c’è dubbio: la regina del web è sempre lei!

Prima di rivelarvi le preferenze dei nostri lettori in merito al televoto del Grande Fratello Vip, è doveroso fare alcune precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che si hanno sui personaggi in questione.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Chiarito tutto ciò, scopriamo chi secondo i lettori dovrebbe abbandonare il programma e chi dovrebbe restare.

All’ultimo posto del nostro sondaggio troviamo la protagonista indiscussa di questa sesta stagione del Grande Fratello Vip. Ovviamente stiamo parlando di Soleil Sorge che secondo i nostri lettori dovrebbe terminare il suo percorso all’interno del reality show di canale 5. Molto probabilmente i suoi modi di fare l’hanno molto penalizzata, ma è pur vero che dalla sua conta un vasto numero di fedeli sostenitori che faranno di tutto per salvarla e sostenerla.

Al secondo posto, invece, troviamo una delle nuove concorrenti ad aver varcato la soglia rossa e che si è fatta notare a causa della sua amicizia speciale con Gianmaria Antinolfi. Ovviamente stiamo parlando di Federica Calemme che per una manciata di voti in più è riuscita a salire poco più in alto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Al primo posto, secondo il giudizio dei nostri lettori, si riconferma essere la regina del GF Vip, Carmen Russo. La showgirl è risultata essere la preferita dai nostri lettori e ancora una volta ha conquistato il primo posto, segno che la lite che ha visto protagoniste Katia e Lulù non ha avuto alcun effetto sulla sua reputazione considerando che si è schierata a favore della cantante, ma varrà lo stesso anche nel televoto ufficiale? Staremo a vedere.

