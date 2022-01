L’alternativa allo struccante efficace e a costo zero: ti cambierà la vita!

Esiste un’alternativa al costoso struccante specifico: è un prodotto di riciclo che tutte abbiamo in casa e non sappiamo come usare!

Il metodo di demaquillage più efficace in assoluto, soprattutto con i cosmetici waterproof e a lunga durata, è il demake up in due fasi.

Questo metodo consiste nello sciogliere i prodotti cosmetici utilizzando un solvente a base oleosa e non a base acquosa.

Si tratta di un metodo estremamente efficace perché si basa su un principio fondamentale della chimica: il simile scioglie il simile.

Significa che un cosmetico a base acquosa può essere rimosso con acqua e sapone. Pensiamo per esempio ai trucchi atossici per il viso dei bambini: vanno via molto facilmente semplicemente lavando la faccia.

A differenza dei trucchi per bambini, i cosmetici per adulti sono a base oleosa, soprattutto quelli idratanti, quelli perfezionanti (come il primer) e quelli a lunga durata.

Per fare un esempio il rossetto waterproof è a base oleosa, quindi si “fonde” con le mucose della bocca senza che queste possano scioglierlo, perché l’acqua non agisce sull’olio. Allo stesso modo, il rossetto waterproof o quelli a lunga durata sbiadiscono e sbavano solo a contatto con cibi molto unti come i fritti, proprio perché contengono olio.

Come si possono sfruttare queste conoscenze chimiche per individuare un’alternativa allo struccante che sia super efficace su tutti i cosmetici?

L’alternativa allo struccante che non sai di avere in casa

Una delle più grandi scocciature che si verificano in casa è l’accumulo di flaconi semivuoti di prodotti per la cura del corpo. Capita sempre, infatti, di passare a un nuovo prodotto prima di terminare quello che stavamo usando regolarmente, magari perché non ci troviamo bene o siamo ansiosi di provarne un altro.

Proprio nel mucchio degli scarti ci potrebbero essere prodotti con i quali saremo in grado struccare il viso in maniera semplicissima ma soprattutto rapida e assolutamente efficace.

Tutti i prodotti che possono essere utili a questo scopo sono i seguenti:

Olio corpo

Tutti gli oli corpo naturali, come l’olio di mandorle o l’olio di cocco sono perfetti per struccare il viso in maniera velocissima e delicata.

Maschera Capelli

Le maschere idratanti per capelli contengono sempre una buona percentuale di olii vegetali, come appunto l’olio di mandorle, di cocco o di aloe. Bisognerà applicare sul viso una quantità di prodotto maggiore rispetto all’olio, ma funzionerà lo stesso.

Balsamo Capelli

Esattamente come la maschera, il balsamo capelli contiene una certa quantità di sostanze oleose, necessarie a rendere la chioma più morbida e lucente. Anche in questo caso bisognerà utilizzare una quantità di prodotto leggermente più abbondante rispetto all’olio.

Balsamo Corpo

Il balsamo corpo non agisce in maniera molto differente dal balsamo per capelli. Se abbiamo del balsamo corpo avanzato che non usiamo più o che non sappiamo se buttare o no, questo è il modo perfetto per smaltirlo.

Come si usano i prodotti per il corpo per struccare il viso?

Uno dei principali vantaggi di questa tecnica di demaquillage è che non sono necessari dischetti di cotone, quindi non bisognerà acquistarli.

Per struccarsi con i prodotti per il corpo prendere poche gocce d’olio o di altri prodotti con la punta delle dita e applicarlo sul viso nei “punti critici”, cioè dove abbiamo applicato una maggiore quantità di cosmetici. A questo punto si dovrà strofinare l’olio con movimenti circolari sugli occhi, sugli zigomi e sulle labbra, quindi prenderne un’altra piccola quantità e procedere a struccare le zone più ampie come guance e fronte.

L’effetto sembrerà assolutamente disastroso: i cosmetici saranno diventati una massa grigiastra sparsa su tutto il viso, ma significherà che l’operazione è andata a buon fine.

A questo punto si dovrà rimuovere l’olio con un detergente schiumogeno. Va benissimo anche una piccolissima quantità di bagnoschiuma o di sapone mani. L’importante è che siano stati diluiti sulle mani bagnate e che la schiuma sia stata generata direttamente sulle mani prima di essere applicata al viso.

La schiuma rimuoverà molto facilmente l’olio e tutti i cosmetici che in esso si sono “diluiti”. A questo punto basterà asciugare il viso e applicare la crema idratante come al solito!