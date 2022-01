Unghie tartarugate: la tendenza più cool del 2022

Le unghie tartarugate saranno una delle tendenze di questo 2022. Uno stile senza dubbio di grande effetto che regalerà personalità in diverse colorazioni.

Se cercate qualche idea per regalarvi una nail art in pieno mood con le tendenze attuali le unghie tartarugate sono lo stile giusto per voi.

Un effetto “tortoise” che potrà vestirsi di colori caldi e molto realistici fino a spingersi a colori vivaci come il fucsia o il mandarino. Scopriamo le idee a cui ispirarsi e come poter realizzare questa tecnica di nail art da sole.

Unghie Tartarugate: le idee più glam che ci ispireranno in questo 2022

Se amate le unghie in primo piano e avere delle mani sempre alla moda, in questo nuovo anno non potrete certo farvi sfuggire le “Tortoise Nails Shell” le unghie a guscio di tartaruga.

Una decorazione di certo particolare che non piacerà a tutte ma rappresenterà un amore a prima vista per alcune. Una base neutra sulla quale disegnare tante piccole macchioline in contrasto che regaleranno alle unghie l’aspetto tartarugato.

Uno stile perfetto per una donna che ama il particolare, l’oro, i tessuti preziosi e circondarsi di un allure del luxe. Nei colori più accesi potrà esaltare l’abbronzatura durante la stagione calda mentre nelle tonalità più calde sarà perfetta per vestire le mani durante le giornate più rigide che ci accompagneranno ancora per un poco.

Le unghie tartarugate potranno vestire tutte le dita o anche soltanto alcune e naturalmente potranno essere impreziosite dall’applicazione di strass o utilizzando degli smalti glitterati, magari sui toni dell’oro o del bronzo.

Unghie tartarugate fai da te: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial potrete creare una bellissima nail art guscio di tartaruga che naturalmente potrete personalizzare in modo vezzoso e utilizzando i colori che più amate e che si intonano meglio con il vostro sotto tono di pelle.

Non dimenticate di fare una manicure completa, avendo cura particolare delle cuticole che necessitano sempre di essere idratate e mantenute integre.