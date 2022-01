E’ stata la Miss Italia dai capelli rossi: ecco com’è e cosa fa oggi

By

E’ stata la Miss Italia dai capelli rossi che ha fatto innamorare di lei tutti gli italiani: oggi è una vera dive del cinema ed è meravigliosa.

In tantissimi anni di storia di Miss Italia, sono tante le ragazze che hanno conquistato il cuore degli italiani con la loro bellezza. Ragazze more, bionde e rosse sono riuscite a portare a casa la corona di più bella d’Italia. Sono davvero tante le vincitrici del concorso di bellezza più famoso in Italia che sono poi diventate delle indiscusse protagoniste del mondo dello spettacolo italiano. Tra queste c’è sicuramente anche la Miss di cui vogliamo parlarvi oggi.

Tra le Miss più amate c’è sicuramente colei che, oggi, è una delle attrici più ammirate del cinema italiano. Oltre ad essere bellissima, ha un talento straordinario che le ha permesso di diventare una delle attrici più apprezzate del cinema italiano.

Da Miss Italia al cinema: Miriam Leone è una vera diva

Era il 2008 quando Miriam Leone fu eletta Miss Italia. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo. Dopo aver studiato recitazione, la Leone è riuscita a diventare una delle attrici più apprezzate dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Sono tanti i film e le serie tv di successo che la vedono protagonista come I soliti idioti, Fratelli unici, Un paese quasi perfetto, Metti la nonna in freezer, Marilyn ha gli occhi neri, Diabolik, Un passo dal cielo, Il tredicesimo apostolo, 1992, 1993, Non uccidere, I medici, 1994.

Amatissima dai fan, Miriam Leone ha così condiviso su Instagram le foto del suo matrimonio. L’ex Miss Italia si è sposata il 18 settembre 2021 ha sposato a Scicli Paolo Carullo, un musicista e manager di Caltagirone. Un matrimonio da sogno quello dell’attrice che ha pronunciato il fatidico sì circondata dall’affetto di amici e parenti.

Per la Leone, dunque, Miss Italia ha rappresentato il trampolino di lancio per una carriera straordinaria che le sta permettendo di portare a casa importanti premi e riconoscimenti.