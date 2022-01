Sapete com’era Maria De Filippi da giovane? La foto inedita

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma hai mai visto questa foto inedita della sua gioventù?

Maria De Filippi è la conduttrice più famosa del piccolo schermo degli italiani. L’unica che su Mediaset è riuscita a condurre ben 3 programmi in contemporanea. 3 format completamente diversi e tutti di egual successo. Questo non è stato un evento raro, in quanto si ripete da diversi anni.

Per questo motivo ci sembra più che legittima la possibilità di poterla inserire tra i colossi del mondo dello spettacolo che grazie alla sua professionalità è riuscita fin da subito ad entrare nel cuore di milioni di italiani che giorno dopo giorno hanno iniziato ad apprezzarla sempre di più.

Maria durante il corso di questi anni ha anche proposti svariati look, mantenendo sempre l’inconfondibile caschetto biondo, ma avete mai visto com’era la moglie di Maurizio Costanzo prima che facesse il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani? Maria De Filippi da giovane era un po’ diversa da come appare oggi.

Maria De Filippi: com’era la moglie di Maurizio Costanzo da giovane

Maria De Filippi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha esordito da giovane sul piccolo schermo degli italiani presentando un taglio, rispetto a quello a cui ci ha abituato durante il corso di questi anni, molto corto ma sempre e rigorosamente biondo. Per questo motivo i telespettatori sono abituati ormai a vederla in questo modo, ma non tutti sanno che quello non è il suo colore naturale in quanto quando era poco più di una ragazzina aveva i capelli molto scuri rispetto a quelli che sfoggia oggi quando è in onda con i suoi programmi di successo su canale 5.

Maria De Filippi da piccola, quando tra i suoi obiettivi non figurava di certo quello di lavorare sul piccolo schermo degli italiani, aveva i capelli scuri ed un taglio che a tratti, se vogliamo ricorda molto quello attuale che sfoggia da qualche anno a questa parte. Quello che abbiamo imparato subito ad associare a lei non l’appena la si vede sul piccolo schermo degli italiani.

Durante il corso degli anni ha assunto un look decisamente più austero agli inizi di carriera per poi diventare un po’ più sbarazzina durante gli anni 2000, per poi sceglierne uno, quello dei nostri giorni, decisamente più classico e semplice, ma al tempo stesso sportivo e comodo. Questo, molto probabilmente, è quello che la rappresenta di più rispetto a quelli proposti durante il corso della sua carriera.

Maria De Filippi nel corso degli anni ha sempre stupito anche per i look proposti e non soltanto per i programmi che conduce che sono senza dubbio tra i più amati dal pubblico del piccolo schermo e che continua ad apprezzarla e seguirla per la sua estrema professionalità oltre che per la sua classe.