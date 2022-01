È stata una delle letterine più belle e amate: oggi, a 43 anni, è così

Chi si ricorda di Morena Salvino? È stata una delle letterine più amate di Passaparola. Ecco com’è oggi a 43 anni.

Chi segue i programmi tv di intrattenimento conoscerà sicuramente molto bene le letterine di Passaparola. Durante i primi anni 2000 sono infatti state tra le ragazze più belle e ammirate della tv.

Ognuna con caratteristiche diverse e con futuri più o meno incentrati nel mondo dello spettacolo, sono infatti riuscite a farsi conoscere e apprezzare per la loro bellezza.

Tra le tante, una che è sempre stata molto amata è Morena Salvino. Scopriamo com’è diventata oggi e come conduce la sua vita.

Morena Salvino: cosa fa oggi una delle letterine più amate di Passaparola

I fan di Passaparola ricorderanno sicuramente molto bene Morena Salvino, la letterina diventata famosa per i suoi ricci e per l’energia che la contraddistingueva.

Come molte altre ragazze divenute famose grazie al programma (basti pensare alla sua amica Ilary Blasi), anche Morena Salvino ha infatti percorso una carriera di tutto rispetto.

Dopo Passaparola ha infatti preso parte a diverse fiction (una tra tutte la famossissima Centovetrine), ottenendo il ruolo di protagonista per alcune di esse. Una carriera che oggi a 43 anni prosegue nel mondo della pubblicità dove fa da testimonial per diversi marchi sia nazionali che internazionali. Tra le altre cose, infatti, la Salvino lavora spesso anche all’estero e, come se non bastasse, ha un suo blog di cucina.

La sua è quindi una carriera sicuramente importante e rigogliosa, che sta proseguendo senza alcuna battuta d’arresto e che sembra calzarle a pennello procedendo di volta in volta in base alle sue inclinazioni e aspirazioni.

Quanto al com’è diventata, basta seguirla nei suoi account social (dove vanta un grande seguito di fan affezionato) per vedere che la bellissima ragazza di allora è diventata una splendida donna sicura di se e felice della propria vita. Una donna che ammirano ancora in molti e che si mostra sempre di buon umore e carica della sua inconfondibile energia.

