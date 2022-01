Ecco perché dovresti provare ad indossare almeno un abito in stile etnico

Gli abiti in stile etnico possono sembrare troppo particolari per chi non è affatto abituata a sfoggiare greche e fantasie tra il dorato ed il multicolore. Alcuni brand come Etro, Roberto Cavalli e Tory Burch hanno fatto di questo look senza tempo il loro emblema. Scopriamo i capi che vi faranno innamorare.

Sciarpe, mantelle, bluse, top e stivali ma anche – e soprattutto – vestiti impalpabili e preziosi per esaltare la nostra naturale bellezza. Le fantasie orientali ci attraggono per il loro mistero e per i colori, vivi, caldi, sempre esaltati da fili argentati, dorati o da pietre gioiello. Vediamo insieme quali capi selezionare per iniziare l’anno nel modo più luminoso e fortunato possibile.

Le forme solitamente ampie e le scollature generose donano a chiunque e non si deve temere la pancia gonfia dove l’ennesima colazione con amici e parenti quindi, anche solo per questo, andrebbero presi in considerazione. Inoltre, gli abiti ispirati ai costumi di popoli nati lontano da noi, sono intrisi di fascino e femminilità.

Abiti etnici per indossare altre culture, per fare un viaggio, per tornare ragazzine

Iniziamo con una proposta comoda, stretch e scontata del 50%, l’abito di ZoLucky a soli 28,72 euro. In un insolito color mattone, ha greche giallo ocra, è stretto in vita, lungo fino alle caviglie sarà perfetto con un paio di stivali flat o dal tacco basso, in camoscio, mentre il collo alto e le maniche lunghe si adattano alle rigide temperature in montagna.

Se si vuol partire a piccole dosi la sciarpa tubolare di Marinella (280 euro) è ciò che fa per voi. Morbida, calda, avvolgente, con disegni etnici su entrambi i lati e con frangia sul bordo, va portata con una camicia in tinta, semplice, ed un paio di blu jeans. Sì a stivaletti ed a scarpe con il tacco ma no alle sneakers, non siamo al circo.

Per un abito lungo bianco con decori in fibra di metallo si può decidere per l’idea di Tory Burch a 489 euro su Yoox. Senza tempo, coniuga oriente ed occidente in un solo vestito, riconoscibile e senza alcun dubbio ammirato dalle fashion addicted.

LEGGI ANCHE: Completi intimi femminili e sensuali di moda nelle feste di fine anno (chedonna.it)

Ci sono troppi buoni motivi per provare un nuovo stile nell’abbigliamento. In fondo non è come per i capelli che dopo i trent’anni cambiamo quando ci sono ragioni più profonde, si tratta di abiti nuovi, in uno stile antico e magico che, quasi certamente, si porteranno a lungo.

Silvia Zanchi