Pomeriggio 5 cambia conduttrice? Testa a testa tra Barbara d’Urso e Simona Branchetti

Pomeriggio 5 sta per cambiare la sua padrona di casa? Tra Barbara d’Urso e Simona Branchetti c’è in atto un testa e testa.

Pomeriggio 5 è uno dei programmi di punta di Mediaset. Per anni la trasmissione ha intrattenuto il pubblico del piccolo schermo, fornendo loro notizie legate alla cronaca e all’attualità, ma anche all’intrattenimento. Un tipo di informazione a tutto tondo che ha sempre visto, fin dai suoi esordi, Barbara d’Urso nel ruolo di conduttrice.

Di recente però, durante queste festività, la bella conduttrice partenopea si è seduta in panchina e al suo posto, soltanto per queste settimane, c’è la giornalista Simona Branchetti che quest’estate ha raccolto numerosi consensi con il debutto di Morning News.

La sua conduzione in un primo momento ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, visto che per anni si era abituato alla scoppiettante conduzione della d’Urso. Per questo motivo ci siamo chiesti quali due due modi di condurre, completamente differenti tra loro, preferisse il pubblico del piccolo schermo. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social e i risultati non si sono di certo fatti attendere. Ecco la migliore conduttrice di Pomeriggio 5 secondo gli utenti della rete.

Barbara d’Urso dice addio a Pomeriggio 5? Simona Branchetti entra in scena

Prima di rivelarvi il risultato del nostro sondaggio, ci sono alcune precisazioni da fare. La prima è che questo sondaggio è stato redatto soltanto per intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere in merito ai personaggi trattati.

Il risultato, tra l’altro, è stato stabilito attraverso una media dei voti ricevuta e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito le preferenze degli utenti della rete in merito alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

A vincere il sondaggio, in maniera anche abbastanza schiacciante, è stata Simona Branchetti. Il suo approccio sembrerebbe non essere affatto dispiaciuto agli utenti della rete e per questo motivo hanno scelto di premiarla come miglior conduttrice del format in questione. Molto probabilmente il pubblico del piccolo schermo preferisce Barbara in una versione più naturale del format, rispetto all’ultima proposta che è stata radicalmente trasformata rispetto a quella che per anni gli ha tenuto compagnia.

Barbara d’Urso tornerà a condurre la sua trasmissione a partire da gennaio, ma in rete si mormora che durante il corso della prossima stagione televisiva possa essere in realtà sostituita proprio dalla Branchetti, ma per maggiori informazioni a riguardo non ci resta che attendere le conferme da parte di fonti ufficiali.