E’ stata la Miss Italia dagli occhi di ghiaccio: ecco com’è diventata

E’ stata una delle Miss Italia più belle di sempre: con i suoi occhi di ghiaccio ha incantato tutti. Ecco com’è oggi.

La bellezza italiana è famosa in tutto il mondo e il concorso Miss Italia ha contribuito a diffondere la bellezza delle donne italiane. Sono tantissime le ragazze che, ogni anno, cercano di partecipare al più famoso concorso di bellezza in Italia per poter muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Nel corso delle varie edizioni, alcune ragazze che hanno vinto il concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani hanno incantato e continuano ad incantare il pubblico. Tra le vincitrici più amate dai telespettatori c’è sicuramente Francesca Testasecca.

Miss Italia: ecco com’è diventata Francesca Testasecca

Francesca Testasecca ha partecipato e vintola 71ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2010. Capelli lunghi e scuri, occhi di ghiaccio e un fisico statuario hanno permesso a Francesca Testasecca di conquistare la corona della più bella d’Italia. Sono passati undici anni dalla sua vittoria ed oggi, la Testasecca è assolutamente identi.

La bellezza di Francesca Testasecca non ha paura del tempo che passa. Anno dopo anno, l’ex Miss Italia è sempre più bella. I capelli sono sempre lunghi e scuri e gli occhi di ghiaccio continuano ad incnatare chiunque la guardi. Anche la sua carriera continua mentre per quanto riguarda la vita privata, in passato, ha avuto una storia d’amore con l’ex gieffino Mario Ermito.

A parlare della fine della loro storia è stato lo stesso Mario Ermito in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero.

“Confermo, io e Francesca non stiamo più insieme. Tra di noi è finita per motivi che preferisco tenere per me, perchè su queste cose sono una persona molto riservata. Però ci tengo a dire che Francesca è stata una delle persona più importanti della mia vita, che le vorrò sempre bene e che per il futuro le auguro tante cose belle!”.