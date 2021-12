Maria De Filippi spodesta tutte: cocente delusione in arrivo per Barbara d’Urso

Maria De Filippi è la migliore conduttrice del 2021? Il pubblico la premia e per Barbara d’Urso arriva una cocente delusione.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo degli italiani. Quest’anno, senza alcun dubbio, ha collezionato veri e propri ascolti record con la messa in onda dei suoi programmi. Tant’è che Mediaset ha scelto di anticiparne la messa in onda visto l’enorme successo.

Così ci siamo chiesti se fosse la conduttrice più amata degli italiani per 2021 che tra poche ore giungerà al termine. Per avere una risposta a questa domanda abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social, selezionando le conduttrici più esposte di quest’anno e chiedendo al web di eleggere la propria preferita. I risultati non si sono fatti attendere e abbiamo scoperto la migliore conduttrice del 2021 secondo gli utenti del web. Pronti a scoprire chi è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto?

Miglior conduttrice tv del 2021: Maria De Filippi la preferita degli italiani?

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è opportuno fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio in merito ai personaggi trattati.

La seconda è che le varie posizioni sono state stilate secondo una media di voti, sia in positivo che in negativo, ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo, scopriamo subito chi è la migliore conduttrice del 2021 secondo gli utenti della rete che hanno scelto di partecipare a quest’iniziativa.

All’ultimo posto troviamo Barbara d’Urso. La conduttrice, rimasta orfana di due dei suoi programma, si ritrova a collezionare il minor numero di preferenze, ma siamo sicuri che avrà sempre un posto speciale nel cuore dei suoi fedeli telespettatori. Un gradino più in alto, invece, per Ilary Blasi che quest’anno è tornata in scena con L’Isola dei Famosi e Star in the Star, che non ha purtroppo riscosso il successo sperato.

Al terzo posto, reduce dal successo del suo Verissimo, troviamo Silvia Toffanin che risulta essere tra le conduttrici più apprezzate di quest’anno, ma chi avrà avuto il maggior numero di preferenze? Al secondo posto c’è Mara Venier, la zia più amata d’Italia, mentre a trionfare è soltanto lei: Maria De Filippi, che si conferma essere secondo gli utenti della rete la migliore conduttrice di quest’anno. Decisamente un bel traguardo per la presentatrice di punta di canale 5.