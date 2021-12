Ansia per il nuovo anno? Ecco come rimediare

Il nuovo anno sta per arrivare e la cosa ti crea una particolare ansia? Niente paura, si tratta di un problema piuttosto comune e facilmente risolvibile.

Mancano ormai poche ore all’arrivo del nuovo anno e ciò tende a creare delle aspettative che per molte persone sono di buon auspicio ma che per altri si traducono in carichi di stress difficili da sopportare. Tutto ciò, tende a generare una certa ansia che può portare a vivere male questo particolare momento dell’anno.

Momento che, invece, andrebbe vissuto con la giusta aspettativa ma anche con una certa dose di tranquillità. Scopriamo quindi da cosa dipende l’ansia per il nuovo anno e come agire per eliminarla una volta per tutte.

Ansia per il nuovo anno: cause e soluzioni

Il passaggio al nuovo anno è solitamente ricco di aspettative e di bilanci su quello passato. Un modo di agire che sorge quasi in automatico e che può portare a fare dei pensieri spiacevoli riguardo ciò che è stato o ansiogeni verso il futuro.

Tutto ciò con la triste conseguenza di avvicinarsi a questo momento carichi di ansia, finendo con il sentirsi stanchi e frustrati invece che entusiasti e ricchi di energie da spendere.

Andando alle cause più comuni è importante concentrarsi sui bilanci che inevitabilmente si fanno nel corso del tempo. Bilanci che il più delle volte possono essere negativi, sopratutto se l’anno precedente si era iniziato con una lunga lista di buoni propositi mai realizzata.

Al contempo si può avere il timore di andare incontro a nuovi fallimenti, di veder cadere le proprie aspettative circa le tante cose rimandate al nuovo anno. Problematiche alle quali si aggiunge solitamente anche la normale ansia che si ha verso l’ignoto. Un ignoto che è ovviamente solo nella nostra mente visto che l’anno nuovo è fatto di giorni solitamente già programmati e molto simili a quelli vissuti nel precedente.

Come agire, quindi? La prima cosa da fare è cercare di evitare di porsi troppi traguardi da raggiungere. Perdere peso, cambiare lavoro, trovare un partner, scegliere un nuovo look, cambiare casa… Quali che siano i propri obiettivi, questi non andranno raggiunti tutti nei primi giorni. Occuparsi di uno alla volta può quindi essere un buon modo per evitare l’ansia e per concentrarsi a dovere su un obiettivo alla volta.

Allo stesso tempo anche il carico di aspettative che ci si pone dovrebbe essere limitato. In questo modo si eviterà di sentirsi sopraffatti e di temere di non farcela. Ci sono infatti ben 12 mesi da vivere e nei quali si potranno realizzare i propri sogni e questo dovrebbe essere l’unico pensiero sul quale focalizzare la propria attenzione.

Agendo in questo modo, l’ansia per il nuovo anno inizierà a scemare e, inserendo anche degli elementi divertenti e percepibili come premi si potrà addirittura trasformarla in trepidazione per ciò che sarà. In tal senso basta organizzare una cena tra amici, scegliere un regalo da farsi recapitare i primi giorni del nuovo anno e concedersi qualche dolcetto nonostante l’imminente dieta, possono essere degli elementi positivi sui quali puntare.

