Labbra da fumatrice: ecco come trattarle e truccarle bene!

Stanca delle tue labbra da fumatrice? Tranquilla, ti sveliamo tutti i segreti per trattarle e truccarle nel modo giusto. Dirai finalmente addio alle odiose rughe verticali intorno alla bocca!

Delle belle labbra sono un importante biglietto da visita di sensualità. Ecco perché facciamo tutto il possibile per prendercene cura, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. In estate, per esempio, sono quasi sempre più secche e disidratate; tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

La situazione può persino peggiorare con l’arrivo dei primi freddi autunnali, che indeboliscono il film protettivo naturale della labbra. Risultato: pelle visibilmente più secca, con maggiore tendenza a screpolarsi. Si può risolvere il problema utilizzando prodotti specifici come i balsami riparatori. Ma è importante correggere anche alcune cattive abitudini; fumare è certamente una di queste!

Chi fuma ha delle labbra meno belle, con rughe verticali intorno alla bocca. Progressivamente, gengive e labbra tendono a diventare significativamente più scure della loro tonalità naturale, tramite il processo di iperpigmentazione.

Solitamente, si arriva ad avere labbra ridotte in questo stato per l’uso costante e prolungato di sigarette e prodotti da tabacco. Le labbra da fumatrice sono poco sexy e, soprattutto, sono brutte da vedere. Vediamo insieme quali sono i consigli per trattarle e truccarle nel modo più adatto.

Labbra da fumatrice: i segreti per riaverle splendide e turgide

Fumare è una pessima abitudine e non è mai troppo tardi per eliminarla. Gli effetti dannosi sulla salute sono numerosi; in primis vanno considerati tutte le malattie parodontali e i diversi tipi di tumore orale.

C’è poi il lungo elenco della patologie cardiocircolatorie, spesso acutizzate propri dal fumo. A tutto questo, sommiamoci pure il fatto che anche il viso può risentirne, perché fumare provoca pieghe e avvallamenti intorno alla bocca.

Tutto questo è conseguenza del fatto che, con il tempo, i vasi sanguigni si restringono a causa della nicotina. Risultato? Una minore ossigenazione dei tessuti e dei nutrienti che mantengono la pelle giovane ed elastica. Nicotina e catrame alternano il colore naturale delle labbra. La loro pigmentazione diventa irregolare e possono apparire macchiate, violacee o, addirittura, marroni.

Ma, per fortuna, c’è sempre una soluzione per tutto! Le tipiche labbra da fumatrice possono essere migliorate con alcuni rimedi facili e veloci. Vediamo quali.

Esfoliazione – Parliamo di uno dei trattamenti di bellezza più efficaci per ripristinare il bel colore naturale delle labbra. In commercio si trovano tanti scrub specifici, molti dei quali a base di oli e sostanze vegetali. Ma si può optare anche per il fai da te. Ecco la ricetta facile e low cost per prepararne uno a casa a base di zucchero e miele. Una corretta esfoliazione favorisce il rinnovamento cellulare e, quindi, aiuta a migliorare l’aspetto delle labbra;

– Parliamo di uno dei trattamenti di bellezza più efficaci per ripristinare il bel colore naturale delle labbra. In commercio si trovano tanti scrub specifici, molti dei quali a base di oli e sostanze vegetali. Ma si può optare anche per il fai da te. Ecco la ricetta facile e low cost per prepararne uno a casa a base di zucchero e miele. Una corretta esfoliazione favorisce il rinnovamento cellulare e, quindi, aiuta a migliorare l’aspetto delle labbra; Maschera per le labbra – I trattamenti per la labbra sono utili per nutrire la cute più in profondità, soprattutto nei cambi di stagione. Le migliori maschere labbra sono a base di curcuma, limone o succo di lime. Parliamo di tre ingredienti naturali che aiutano a renderle più belle e a preservarne il colore naturale. Se fumi e vuoi rendere più belle le tue labbra, prova a mixare uno dei tre ingredienti sopraindicati insieme a dell’olio di vitamina A o di vitamina E;

– I trattamenti per la labbra sono utili per nutrire la cute più in profondità, soprattutto nei cambi di stagione. Le migliori maschere labbra sono a base di curcuma, limone o succo di lime. Parliamo di tre ingredienti naturali che aiutano a renderle più belle e a preservarne il colore naturale. Se fumi e vuoi rendere più belle le tue labbra, prova a mixare uno dei tre ingredienti sopraindicati insieme a dell’olio di vitamina A o di vitamina E; Laser – Il trattamento funziona ad impulsi di luce che agiscono in profondità negli strati di pelle. Questa terapia aiuta a ripristinare il colore naturale delle labbra, eliminando le eventuali macchie e rimuovendo la melanina in eccesso. Inoltre, stimola la produzione di collagene e elimina le rughe verticali intorno alla bocca.

Per truccare delle labbra da fumatrice, la prima cosa da fare, è stendere bene i prodotti, in primis il fondotinta nella zona del contorno labbra. Si consiglia di massaggiare bene per favorire il completo assorbimento, evitando così che le rughe vengano accentuate ulteriormente.

Se le labbra sono diventate più scure, allora è meglio prediligere dei rossetti che non creino troppo contrasto. Questo, almeno fino a quando non verrà ripristinato il colore naturale delle labbra. Come vedi, si tratta davvero di piccole accortezze. In ogni caso, la cosa più utile da fare è smettere di fumare!