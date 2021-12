Trucco labbra Capodanno 2022: consigli per una bocca al bacio!

Trucco labbra Capodanno 2022: ecco alcune idee originali da copiare, per sentirti più bella e sexy nella notte di San Silvestro. Con il make up giusto non passerai inosservata, fidati di noi!

Il primo scaglione delle festività natalizie è ormai archiviato. Ora fervono i preparativi in vista del Capodanno! Sicuramente molte di voi avranno già definito la tavola del cenone della vigilia, dall’allestimento a tema al menù completo passando per la selezione dei brani musicali con cui intrattenere gli ospiti.

Inutile negarlo: la notte di San Silvestro fa battere il cuore a tutti, grandi e piccini. Si aspetta la mezzanotte con parenti e amici per brindare al nuovo anno e scambiarsi gli auguri.

Ma il 31 dicembre è, da sempre, anche la notte dei party esclusivi. Quest’anno, però, l’atmosfera sarà molto diversa a causa della pandemia di Covid-19. Divieti e restrizioni imporranno festeggiamenti in tono minore, al massimo tra pochi intimi, per lo più familiari e amici di vecchia data.

Sarà il secondo Capodanno con il Covid-19 ma, questo, non deve scoraggiarci. L’occasione è sempre quella giusta per sfoggiare un look impeccabile! Come? Curando tutto nei minimi dettagli, dall’abito agli accessori passando per capelli, manicure e make up.

Nella notte di San Silvestro le labbra sono protagoniste! Sono un magnifico biglietto da visita di sensualità. Vediamo insieme quali sono le ultime idee trucco per valorizzarle al meglio. Chi lo sa, magari trovi quella più adatta a te!

Trucco labbra Capodanno 2022: idee e consigli per essere irresistibile!

Nessun outfit è completo senza acconciatura e make up giusti. Bisogna abbinare bene stili e colori perché, il risultato finale, deve essere bello e armonico.

E tu come sei messa? Sei ancora indecisa sul make up da sfoggiare per il Capodanno 2022? Se sei a corto di idee tranquilla, ti diamo volentieri qualche spunto. Lo facciamo in modo molto concreto, proponendoti di seguito alcuni dei trend più alla moda a cui ispirarti. Sicuramente ti aiuteranno a scegliere bene, soprattutto per il trucco labbra.

Per prima cosa, tieni conto che il rossetto è parte integrante del trucco di Capodanno. Non puoi farne a meno! Di solito quello rosso è protagonista indiscusso del make up delle feste. Ma non è assolutamente l’unica opzione!

Quest’anno, infatti, vanno di gran moda anche altri colori, dal bordeaux al borgogna passando per il marrone (in tutte le sue versioni) e la gamma completa delle tonalità sottobosco. Anche il rossetto burgundy è molto apprezzato da modelle, attrici e influencer: ecco a chi sta bene, quale scegliere e come applicarlo correttamente.

Se preferisci però un trucco labbra meno appariscente, allora scegli una bella tonalità di rossetto nude, più chiara o più scura a seconda della tua carnagione. Diciamoci la verità: un rossetto sobrio come quello nude è più indicato se sei stata invitata ad un cenone di Capodanno. Infatti, anche se sbaverà un po’ tra una leccornia e l’altra, sicuramente l’effetto si noterà di meno, a differenza di un rossetto rosso.

A Capodanno un tocco di vivacità ci sta tutto! Anzi, forse è quello che ci vuole per salutare con ottimismo il nuovo anno. Con questa pandemia che ancora non ci abbandona, ne abbiamo un bisogno estremo!

Quindi, se te la senti di osare un po’ di più con il trucco labbra, dopo aver fatto un buon contouring e steso il rossetto, aggiungi un po’ di glitter, magari giusto al centro labbra per avere un effetto volumizzante.

I glitter non hanno età! Stanno bene a tutte l’importante, però, è applicarli nel modo giusto e non fare un’accozzaglia di colori, per non scadere nel pacchiano. Ricorda che rossetti, gloss e tinte labbra attecchiscono meglio su labbra perfettamente idratate. Quindi, il nostro consiglio è di passare sulle labbra, almeno mezz’ora prima di truccarle, un buon lip balm.

Se durante l’anno non trucchi quasi mai le labbra, per la notte di San Silvestro fai un’eccezione! Regalando alla tua bocca un tocco di colore caldo e avvolgente, sarai irresistibile.

La sera del 31 dicembre si aspetta il nuovo anno tra parenti e amici e, chissà, potresti incontrare anche l’amore. Quindi, non farti trovare impreparata e cura il tuo look nei minimi dettagli.