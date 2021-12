La vostra torta soffice non esce bella e alta come volete? Dovete fare così

Dalla cura degli ingredienti alla loro lavorazione e alla cottura in forno: tutte le fasi delicate per la torta soffice



Cosa c’è di più facile che preparare una torta bella soffice fatta in casa? Anche chi non ha la mano o l’istinto da pasticcere ci può provare, perché la colazione e la merenda hanno un altro sprint preparato da noi. Semplice, no? E invece no: perché anche se ci sembra impossibile sbagliare, ci sono mosse capaci di rovinare una torta per sempre e farci passare la voglia di prepararla.

Diciamo la verità: se una torta si ammoscia al primo taglio, o addirittura in cottura, non è un bel segnale. E così, tutta la fatica che avete fatto va in fumo. Eppure basta poco per creare la giusta magia e il primo passo è seguire alcune semplici regole.

Di solito lo trovate già indicato nelle ricette, ma è sempre bene ricordarselo. In una torta soffice di solito non mancano mai il burro, il latte e le uova. Ecco, devono essere tutti a temperatura ambiente e non è un capriccio oppure un vezzo.

Se vi siete dimenticati di tirarli fuori dal frigorifero per tempo, rimediate così. Ammorbidite il burro usando il microonde per pochi secondo e scaldate le uova in acqua calda anche solo per una decina di secondi.

La farina può essere sostituita anche dalla fecola ma solo in parte, diciamo al massimo un terzo della quantità totale. In ogni caso dovete setacciare perfettamente tutti gli ingredienti secchi, compreso il lievito, non necessariamente insieme se non è previsto. Ma fatelo con tutto, anche con lo zucchero semolato.

La vostra torta soffice non esce bella e alta come volete? I veri segreti

Un passaggio fondamentale è quello delle uova montate. Lavoratele con le fruste elettriche senza paura: almeno dieci minuti, non uno di meno e se volete un risultato perfetto, c’è un segreto. Scaldatele a bagnomaria per pochi secondi fino a farle arrivare ad una temperatura di 50°. misurata con un termometro da cucina.

Un altro errore banale è quello di chi fa sgonfiare la massa quando aggiunge la farina. Non dovete buttarla dentro tutta insieme, ma un pugnetto o due alla volta, continuando a lavorare con le fruste senza fermarvi mai. Servirà a non far disperdere l’aria che avete incorporato, importantissima per la sua morbidezza.

Ultimo passaggio, la cottura: c’è solo un errore nemico della torta soffice ed è la fretta. Cuocete la torta in forno statico, con una temperatura non superiore ai 170°. Fin qui niente di strano, ma vi conosciamo: mai, mai, mai aprire il forno prima del tempo, perché sarebbe la morte del vostro dolce, almeno per come lo avete immaginato.