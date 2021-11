Una buona fetta di torta caprese light per chiudere il pranzo di Natale è tutto quello che serve.



Ci sono dolci che non passano mai di moda e che, serviti alla fine del pranzi di Natale o di Capodanno, riceveranno applausi a scena aperta. Come la torta caprese light, un classico delle feste ma in questo caso con un vantaggio in più: non c’è burro e quindi è molto leggera nonostante la presenza del cioccolato.

E poi sia la farina di mandorle che il cioccolato fondente extra fanno anche bene alla salute, quindi cosa possiamo volere di più?

Menù di Capodanno 2022, torta caprese light: ricetta e conservazione

La torta caprese light può essere conservata al massimo per due giorni in frigo, coperta con della pellicola alimentare. E adesso la ricetta passo dopo passo.

Ingredienti:

240 g farina di mandorle

4 uova

130 g zucchero

120 g cioccolato fondente extra

50 g cacao amaro

100 ml acqua calda

30 ml olio di semi di mais

1 bustina lievito per dolci

Preparazione:

Cominciate a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e tenetelo da parte. Poi aprite le uova dividendo gli albumi dai tuorli: con le fruste elettriche montate a neve ben ferma gli albumi. Quindi montate i tuorli insieme alo zucchero fino a quando diventano gonfi e spumosi.

Cominciate a riscaldare il forno a 19° e andate avanti con l’impasto. Aggiungete il cacao setacciato e il lievito nella ciotola con il composto a base di tuorli, mescolando con la frusta. Quando sono amalgamati, aggiungete anche l’olio, l’acqua fatta scaldare e il cioccolato fuso, mescolando fino a quando non ottenete un composto liscio.

Poi unite la farina di mandorle e mescolate ancora fino ad ottenere un composto fluido. Per ultimi aggiungete gli albumi montati facendo movimenti delicati dall’alto verso il basso in modo da non smontare tutto.

A quel punto potete cuocere la vostra torta. Prendete una teglia da 24 cm già oliata sulla base e versate l’impasto livellandolo bene. Poi cuocete in forno già ben caldo, sempre a 180°, per 35 minuti. Dovrebbero bastare, ma in ogni caso fate la classica prova stecchino per controllare.

Una volta che la torta caprese light è pronta, estraetela dal forno e aspettate che raffreddi ancora direttamente nella teglia. Poi tiratela fuori e servitela.