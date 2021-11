Patrizia Pellegrino e il dramma che l’ha cambiata per sempre

Patrizia Pellegrino è una nota conduttrice televisiva che nella vita ha dovuto sopportare diverse prove e che ultimamente ha vissuto un dramma che l’ha cambiata del tutto.

Chi conosce Patrizia Pellegrino è abituato al suo aspetto gioviale e sempre sorridente e alla forza e alla positività che è in grado di emanare.

Eppure, la conduttrice entrata da poco al Grande Fratello Vip è anche una donna che nella vita è stata messa a dura prova e che, proprio di recente, ha dovuto affrontare un grande dramma. Di quelli che cambiano la vita. E che nel suo caso è stato affrontato con determinazione e coraggio.

Patrizia Pellegrino e il dramma che le ha cambiato la vita

Sebbene a guardarla sia lo specchio della salute, Patrizia Pellegrino ha dovuto lottare contro la morte. Poco tempo fa ha infatti scoperto di avere un tumore al rene.

Ai tempi, la conduttrice si era allarmata per via del sangue trovato tra le urine e che l’aveva spinta a richiedere un consulto ginecologico. Dopo aver trovato tutto a posto è così passata ad altri esami e durante un’ecografia è giunta la scoperta di un problema che poteva essere un tumore.

Seppur spaventata, come ha lei stessa raccontato, la Pellegrino ha deciso di sottoporsi ad una tac con contrasto, apprendendo di avere un tumore al rene da operare con urgenza. Un dramma che l’ha colpita come una doccia fredda e che l’ha lasciata inerme sotto al peso di pensieri e preoccupazioni. Un momento che ha superato in fretta, parlando con la famiglia e decidendo di agire in fretta, senza aspettare.

Da lì la decisione di operarsi subito. E anche se oggi vive con un rene solo, la Pellegrino può dire di aver affrontato e superato con coraggio questo male.

Motivo per cui ha anche scelto di parlarne in tv, raccomandando a tutti di non sottovalutare l’importanza della prevenzione. La stessa che può fare la differenza, aiutando a prendere per tempo mali che altrimenti potrebbero essere molto più difficili da curare.

La vita della Pellegrino, però, è sempre stata parecchio dura. Nel suo passato c’è la perdita di un figlio, scomparso a pochi giorni di vita a causa di alcune complicazioni dovute al parto. Un dolore che ha affrontato con il suo solito coraggio, adottando il piccolo Gregory e avendo poi altre due figlie dal marito con il quale si è poi separata.

Alla perdita del primo figlio si è poi unita quella del fratello. Ciò nonostante, la Pellegrino continua a mostrarsi sempre sorridente e forte. E ad oggi, lotta per aiutare la figlia Arianna, nata con una malattia che le ha reso difficile camminare ma che insieme stanno affrontando con grinta.

