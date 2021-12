Nuovo messaggio segreto della spilla di Elisabetta: Natale senza un sorriso

La spilla della Regina Elisabetta ha lanciato un messaggio segreto anche a Natale. La sovrana ha scelto un gioiello eccezionale per il suo discorso di fine anno: ecco la sua storia.

Per il suo tradizionale discorso di Natale la Regina Elisabetta ha scelto un abito che più natalizio non si può: un elegante e semplicissimo abito a trapezio di un rosso intenso e molto festivo.

Se al collo portava i suoi ormai celebri tre fili di perle, Sua Maestà ha scelto di indossare una bellissima e preziosa spilla di zaffiri e diamanti. La spilla, a forma di fiore con un piccolo gambo, è anche conosciuta come la “Spilla del Crisantemo”, nonostante il fatto che ricordi più una margherita che un vero crisantamo.

La spilla fa parte dei gioielli della Regina dal 1946, anno in cui le venne consegnata durante un evento molto speciale. Da quel momento la giovanissima Elisabetta (che all’epoca non era ancora stata incoronata) ha portato la spilla in molte occasioni significative.

Per quale motivo la Spilla del Crisantemo ha fatto di nuovo la sua comparsa durante il discorso di Natale 2021? Come al solito, è a causa del fatto che Elisabetta ha scelto di lanciare un messaggio segreto attraverso i suoi storici e preziosissimi gioielli.

Cosa significa la spilla che la Regina Elisabetta ha indossato a Natale?

Come si sa, il Crisantemo è il fiore tradizionalmente associato ai morti. Non è un caso, quindi, che la spilla abbia quella forma. Venne regalata a Elisabetta in occasione del varo della English Princess, una nave petroliera, ma il varo fu anche l’occasione per ricordare tutti i morti in mare della Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto si era appena concluso ed era ancora estremamente vivo nei ricordi (e nel dolore) del popolo inglese.

La spilla che ricorda il varo della “Principessa Inglese” diventò immediatamente uno dei gioielli preferiti della futura Regina.

Elisabetta decise infatti di indossarla per un famosissimo ritratto fotografico. Si tratta di una fotografia scattata durante la luna di miele di Elisabetta e Filippo. Era il 1947.

Nell’immagine i due appaiono felici, giovanissimi e sorridenti, intenti a guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

Successivamente la spilla comparve nella prima fotografia di famiglia con il Principe Carlo e la Principessa Anna appena nata.

A dimostrazione che nulla avviene per caso nella scelta dei gioielli di Sua Maestà, Elisabetta ha indossato la stessa spilla per la foto del suo sessantesimo anniversario di matrimonio con il Principe Filippo.

La spilla venne indossata anche in moltissime altre occasioni ufficiali ma è chiaro che Elisabetta la consideri un gioiello particolarmente legato alla storia privata della sua famiglia e del suo matrmonio.

Proprio per questo motivo Elisabetta ha scelto di indossare la Spilla del Crisantemo nel primo Natale senza il sorriso del Principe Filippo, come è stata lei stessa a ricordare nel corso del suo discorso.

Sul tavolo di fianco a lei proprio la fotografia che la ritraeva, ancora una volta sorridente e innamorata, al braccio di suo marito nel 2007.

Non è affatto la prima volta che la Regina ricordi il Principe Filippo attraverso i propri gioielli dal momento in cui Filippo l’ha lasciata. Ha fatto storia anche la spilla a farfalla che la Regina ha indossato mentre accanto a lei c’era un’altra meravigliosa foto di Filippo.

Infine, i più patriottici dei sudditi della Regina Elisabetta avranno certamente notato un dettaglio cromatico di grande importanza.

Il rosso dell’abito, il bianco dei capelli e dei diamanti, il blu del grande zaffiro incastonato nella spilla richiamano i colori dell’Union Jack, bandiera del Regno Unito.

Nemmeno questo è un caso. La Regina continua ogni anno a tenere un discorso di Natale dopo aver ereditato la tradizione da suo padre Giorgio VI. Il Re divenne un simbolo di forza, speranza e di unità nazionale durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se i suoi discorsi venivano trasmessi solo via radio.

Elisabetta sa perfettamente quanto, durante il discorso di Natale, il sovrano rappresenti la Nazione e debba far sentire la sua vicinanza ai propri sudditi.

