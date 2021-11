Regina Elisabetta inconsolabile: il suo messaggio segreto è tristissimo

La spilla a farfalla con cui la Regina Elisabetta ha registrato il suo ultimo video messaggio è già passata alla storia. Mai prima d’ora la sovrana aveva lanciato un messaggio più triste e commovente

La spilla che in queste ultime ore è sulla bocca di tutti è comparsa poco sopra il cuore di Elisabetta, che in occasione del suo discorso sull’emergenza ambientale ha scelto di vestire di verde bosco.

Come si sa, nessuno degli elementi che accompagnano un’apparizione pubblica della Regina d’Inghilterra è lasciato al caso.

Anche gli osservatori meno attenti hanno quindi potuto facilmente mettere in relazione la spilla a farfalla della Regina Elisabetta con la foto nella cornice che compariva dietro di lei.

Si tratta di una foto che non ritrae la sovrana e che, a chi non conosce più che bene la storia della famiglia reale britannica, potrebbe sembrare una foto senza senso.

Nel corso del video messaggio di Elisabetta, infatti, si può notare solo che la foto è composta da molti elementi indistinti contro il cielo azzurro.

Scoprire il piccolo mistero della fotografia, collegandolo al vero significato del gioiello scelto da Elisabetta è stato davvero commovente per tutti i fan di Sua Maestà.

Il grande dolore dietro la spilla a farfalla della Regina Elisabetta

L’ultimo anno non è stato affatto semplice per la Regina d’Inghilterra, che ha dovuto lasciare il suo storico palazzo, ha perso l’amatissimo marito Filippo, ha dovuto sopportare in silenzio le scandalose affermazioni di Harry e Meghan e, come ciliegina sulla torta, ha dovuto ingegnarsi per difendere suo figlio Andrea da gravi accuse di stupro.

Infine, anche se è lei stessa a scherzare spesso sulla sua longevità, la Regina ha ormai passato i 95 anni: i suoi preoccupanti problemi di salute le stanno anche rendendo molto difficile mantenere il passo con i suoi molti doveri ufficiali.

Proprio i suoi problemi di salute le hanno impedito di partecipare attivamente al convegno internazionale sull’emergenza ambientale che si sta tenendo proprio nel Regno Unito e a cui la Sovrana avrebbe dovuto prendere parte come padrona di casa.

Non potendo muoversi da Windsor a causa degli ordini dei medici, Elisabetta non si è persa d’animo e ha registrato uno dei suoi ormai famosi video messaggi alla nazione, in cui appariva serena, in forma e perfettamente lucida.

Nel corso del suo lunghissimo regno, e grazie al suo carattere di ferro, Elisabetta ha però sviluppato una sorprendente capacità di nascondere i propri sentimenti. Per questo motivo, che esprime soltanto attraverso messaggi in codice che vengono lanciati con molta discrezione.

Facendo un po’ di indagini, quindi, gli esperti della Famiglia Reale hanno scoperto che la fotografia alle spalle della Regina rappresenta il Principe Filippo avvolto da farfalle.

Il Principe Filippo è sempre stato un grande amante della natura e uno dei primi attivisti per la conservazione ambientale. Non è un caso, infatti, se il Principe Filippo è stato il primo Presidente del WWF.

Ovviamente la spilla a forma di farfalla della Regina Elisabetta richiama direttamente alla fotografia di Filippo e anche alla vita che la Regina ha trascorso accanto al suo Principe.

La spilla di diamanti e rubini era infatti un regalo di nozze della contessa di Onslow per il matrimonio della coppia nel 1947.

Anche se il legame con Filippo era molto evidente nella scelta di Elisabetta circa quella particolare spilla, molti hanno dato un’interpretazione sbagliata del gesto. Molti commentatori hanno scritto che la spilla potesse significare un momento di rinascita della Regina dopo la morte del Principe Filippo, ma le cose non stanno così.

Il vero significato della spilla a forma di farfalla della Regina Elisabetta è molto più triste: la Regina sente enormemente la mancanza di Filippo e rimpiange il fatto che il Principe non abbia potuto seguire i lavori dell’importante summit internazionale.

Elisabetta ha voluto dimostrare al mondo che Filippo è la sua fonte di ispirazione per le nuove battaglie ambientali in cui tutta la Famiglia Reale ha deciso di impegnarsi anima e corpo.

Non si possono dimenticare le dure parole che Elisabetta ha recentemente indirizzato ai leader mondiali “che parlano parlano e poi non fanno nulla”. È chiaro che quelle affermazioni di Elisabetta, che mai prima d’ora si era spinta fino a tanto, sono state ispirate dalla vita, dall’impegno e dal carattere di Filippo.

Del resto, se il Principe fosse stato ancora vivo sicuramente ne avrebbe cantate quattro ai leader mondiali “troppo occupati” per impegnarsi a salvaguardare il Pianeta!

