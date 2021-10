La Regina Elisabetta è furiosa: il duro sfogo con Camilla

Lo sfogo della Regina Elisabetta con Camilla Parker Bowles è destinato a fare la storia della monarchia britannica.

Per la prima volta infatti la Regina d’Inghilterra, che nel corso del suo lunghissimo regno non si è mai schierata politicamente, ha attaccato i più importanti politici del mondo su una questione che stava molto a cuore al Principe Filippo.

Come Capo di Stato del Regno Unito, infatti, la Regina Elisabetta II ha recentemente presenziato all’annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Galles e ha letto un discorso ufficiale che è stato catturato dalle telecamere e trasmesso anche in streaming sul web.

Proprio i microfoni dello streaming sono rimasti aperti anche alla fine dell’intervento della sovrana e hanno catturato un durissimo sfogo di Elisabetta che ha coinvolto Camilla.

Camilla, in quanto moglie del Principe di Galles ed erede al trono, oggi è la prossima regina d’Inghilterra, quindi è normale che accompagni Elisabetta nelle occasioni più importanti e che sia la sua “confidente” politica.

Il furioso sfogo di Elisabetta con Camilla: “Parlano e basta!”

Sua Maestà è famosa per essere una donna molto pratica, che non ama le inutili smancerie e le perdite di tempo, le prese in giro e soprattutto coloro che si nascondono dietro a un dito pur di non fare il proprio dovere.

Governando da tre quarti della sua vita Elisabetta ha sviluppato un’impeccabile controllo delle parole e delle emozioni quando si trova in pubblico, quindi il suo pungente commento rivolto a Camilla ha letteralmente lasciato sconvolti coloro che lo hanno ascoltato e soprattutto i giornalisti che seguono la famiglia reale.

Mai prima d’ora, infatti, Elisabetta si era espressa in maniera così dura contro i politici e i leader dei governi più importanti del mondo. Nello specifico la Monarca stava parlando con Camilla e con la politica gallese Elin Jones: le tre donne stavano commentando la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (Cop26) che si terrà prossimamente a Glasgow, in Scozia e quindi all’interno dei territori della Corona.

È davvero irritante quando parlano ma non agiscono. So tutto di Cop26 ma non so ancora chi arriverà. Sappiamo solo quali persone non verranno” ha sbottato Elisabetta mentre Camilla e l’altra interlocutrice annuivano tristemente. C’è da credere che le tre donne non pensavano che la loro voce potesse essere registrata in quel momento e quindi si sono lasciate andare con molta libertà alle loro considerazioni personali.

Le loro parole, e in particolare quelle di Elisabetta II, sono state invece ascoltate da milioni di persone e per questo motivo le relazioni internazionali tra il Regno Unito e i Paesi che non parteciperanno al summit potrebbero essere in pericolo.

Perché lo sfogo della Regina Elisabetta è arrivato proprio sulla questione climatica? Beh, perché la tutela dell’ambiente stava molto a cuore al Principe Filippo, il quale è stato il primo presidente del WWF e per anni si è dedicato alla salvaguardia del patrimonio verde del Regno Unito e di tutto il mondo.

Anche il Principe Carlo ha portato avanti con passione la battaglia ambientalista di suo padre e recentemente il Principe William si è esposto sull’argomento affermando che “È tempo di agire” per fermare il cambiamento climatico. William in realtà si è spinto ancora più in là, parlando pubblicamente e duramente contro i miliardari che si stanno lanciando alla conquista dello spazio spendendo enormi risorse che invece potrebbero essere impiegate per finanziare la salvaguardia del nostro pianeta.

“Abbiamo bisogno che le più grandi menti del mondo si impegnino nel tentare di salvare questo pianeta, non nel cercare il prossimo luogo dove andare a vivere” ha detto William, e a quanto pare la Regina approva in tutto e per tutto le parole di suo nipote: lo si può capire dal sorriso fierissimo con cui ha commentato le affermazioni di William in televisione.

La Regina, il Principe Carlo e il Principe William ovviamente saranno tutti presenti a Glasgow per rappresentare l’impegno totale della monarchia britannica a favore della causa ambientale. Non c’è che dire: Greta Thumberg ha degli alleati di tutto rispetto e in passato ha avuto modo di incontrare di persona il Principe Carlo. Che presto possa incontrare anche la Regina Elisabetta?

