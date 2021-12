L’ultimo dell’anno si avvicina, scegli la borsa più adatta al tuo outfit

Il 31 dicembre è già arrivato (non sembra vero, lo so) e per chi non avesse ancora stabilito l’outfit per la notte più festeggiata dell’anno ci siamo noi che vi raccomandiamo alcune borse bellissime da portare al party prescelto a completamento di un outfit studiato nei minimi particolari.

Sfogliando le patinate riviste di moda ed i siti più attenti allo stile (Chedonna.it) l’impulso, ammettiamolo, è quello di comprare di tutto. Siccome però le spese sono tante e bisogna ottimizzare gli acquisti ecco alcune dritte per le migliori pochette da sfoggiare all’ultimo dell’anno e non solo. Il look andrà curato dal make-up al parrucco, dall’abito alle scarpe fino ai gioielli. Non strafare resta la regola dell’eleganza femminile ma in quella notte, in fondo, possiamo, anzi dobbiamo permetterci di brillare. Vediamo come fare…

Armani, Prada, Valentino, Versace ma anche Celine, Dior e Saint Laurent, sono parecchi i brand che propongono collezioni studiate appositamente per l’ultimo dell’anno ma a che prezzi?

La ciliegina sull’outfit dell’ultimo dell’ultimo dell’anno è la pochette

Valentino ha creato una mini hobo Vlogo signature argento in vitello granato metallizzato (850 euro). Da abbinare alle décolleté Rockstud nella stessa nuance o ad un sandalo minimal nero, garantisce un effetto chic e la certezza di poterla sfruttare ancora ed ancora (anche a spalla grazie al manico estendibile) in altre serate più “normali”.

Ad un prezzo più basso (325 euro) c’è la clutch monogram in pelle stampata grain de poudre di Saint Laurent. In un insolito dark mint, ha iniziali in metallo dorato e impunture trapuntate. Si potrà usare in match con uno stivaletto verde militare o nero in pelle, flat o con tacco basso.

Elisabetta Franchi realizza abiti da sogno ma anche le sue pochette sono diventate nel tempo iconiche e di grande glamour. La clutch in full paillettes rosa ha il fiocco frontale e la scocca in metallo oro con tracollina di catena estraibile. Si trova anche color cappuccino e nera ed è perfetta con un abito lungo. Costa 190 euro.

Si trova attualmente scontata del 25% su Zalando la shoulder bag di Alberta Ferretti. In un orientale fantasy pink ha fiori ricamati ed applicazioni in pietre; la chiusura è magnetica. Meglio accostarla ad un tailleur o ad un top e pantalone, saprà distinguervi da tutte le altre che avranno puntato su perle e pochette dorate. Il prezzo è di 489 euro.

Non esistono regole ma, nel dubbio, fate l’esatto contrario di quello che faranno le vostre amiche. Il vestirsi “tutte uguali” va bene quando si è teenager, poi è meglio distinguersi.

Silvia Zanchi