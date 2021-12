Ad Amici con Alessandra Amoroso: ecco com’è e cosa fa oggi

Chi conosce Alessandra Amoroso dai tempi di Amici, probabilmente si ricorda anche di Martina Stavolo, sua ex rivale nel programma. Ecco com’è cambiata oggi la sua vita.

Ci sono passioni che nascono, si evolvono e proseguono per sempre ed altre che nel corso della vita mutano fino a portare verso strade diverse. È quanto accaduto a Martina Stavolo, ex concorrente di Amici che nell’ottava edizione, diede filo da torcere ad Alessandra Amoroso, uscendo però prima di lei e seguendo così un percorso del tutto diverso.

Amatissima dal pubblico, ai tempi fece scalpore per un settimo posto che secondo alcuni era troppo poco per le sue doti canore e che in qualche modo potrebbe averla segnata nella carriera. Sebbene abbia proseguito con la musica, la sua vita è infatti cambiata poco dopo.

Da Amici con Alessandra Amoroso ad una vita tutta nuova: ecco com’è cambiata Martina Stavolo

Dopo 12 anni da una delle edizioni di Amici più famose di sempre per via del numero di concorrenti davvero bravi (tra i tanti c’èra anche Valerio Scanu) e successivamente divenuti famosi, Martina Stavolo ha cambiato del tutto vita.

Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata a Fanpage dichiarando di aver capito di non essere fatta per il mondo dello spettacolo. La continua pressione ed il trovarsi un giorno alle stelle e quello dopo nelle stalle l’ha infatti portata a rivedere il suo progetto di vita e a cambiare il percorso intrapreso in precedenza.

LEGGI ANCHE -> È stata una delle ballerine di Amici discusse dalla Celentano: cosa fa oggi

Perché per seguire il suo sogno musicale, la Stavolo aveva abbandonato persino gli studi. Un errore del quale si è presto pentita, recuperando ben presto gli anni persi e laureandosi.

Sebbene il suo singolo abbia avuto un discreto successo, la ragazza ha infatti capito di non essere portata per l’ambiente musicale e, più in particolare per quello dello spettacolo. Così, dopo la laurea ha preso la decisione di cambiare del tutto vita.

Nel frattempo, Martina si è anche sposata. Sfortunatamente, però, la storia non è andata bene e ciò l’ha spinta al divorzio.

LEGGI ANCHE -> Scoppia l’amore ad Amici 21: la coppia viene allo scoperto e conquista tutti

Oggi, quindi, ha un lavoro stabile e che la soddisfa ma è ancora in cerca del grande amore. Cosa che si augura di trovare quanto prima al fine di rendere ancor più completa la sua vita.