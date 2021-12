Occhiali da sole per l’inverno: i modelli più belli da regalarsi per Natale

Tra gli accessori che durano più a lungo (fanno eccezione le smemorate che li dimenticano sui tavolini dei bar o nei bagni nel post selfie) ci sono gli occhiali da sole. Valida idea anche per un regalo di Natale all’amica o alla sorella, facendo attenzione alla forma del viso.

Proprio come per le scarpe ed i profumi, gli occhiali da sole andrebbero provati sempre da chi li dovrà portare. Non importa quanto siano costosi e scintillanti perché se poi ti fanno apparire un sorcio o il tuo viso sembrerà all’improvviso extralarge o ancora il naso darà l’impressione di essere cresciuto di notte, allora non li metterai mai. Quindi vediamo quali modelli comprare che siano evergreen e che possano stare bene quasi a tutte.

In molte sono affezionate ai propri occhiali da sole al punto da indossare sempre gli stessi, altre li collezionano e tutte però hanno, abbiamo, bisogno di consigli per enfatizzare il nostro volto naturale. Scopriamo le proposte migliori tra le novità del momento.

Occhiali da sole di moda nell’inverno 2021/2022

Uno degli errori più comuni nella scelta degli occhiali da sole è comprarli troppo grandi. Guardare la testimonial della pubblicità e dire “wow” è semplice, tenete presente però che è stata selezionata tra centinaia di ragazze di più agenzie di moda in quella città. Quindi, armatevi della vostra amica più fidata ed andate in un negozio nel mood acquisto corretto.

Tra i modelli più belli c’è il Serpenti True Colors con lenti grigie e montatura esagonale in acetato nero di Bvlgari. alle sottili aste in metallo. “L’iconico motivo a squama di serpente in smalto rosa magenta sui terminali dona all’icona di seduzione Bvlgari un vibrante tocco di eleganza” e costa 360 euro.

Per le abitudinarie dell’occhiale nero coprente – ma non troppo – c’è Cartier con il Décor C dalla forma ad occhi di gatto. Il prezzo è di 590 euro e promette di star bene a tutti i visi tranne a quelli stretti, minuti.

Se avete un bel viso ma i lineamenti pur essendo definiti sono piccoli e dolci allora meglio optare per l’intramontabile occhiale da sole a goccia o su quello a farfalla. Stella McCartney propone quest’ultimo (250 euro sul sito ufficiale) in oro lucido e tinta verde delle lenti sfumata, cool e giovanile.

Gli occhiali da sole di Pomellato sono leggeri e glamour; hanno forma esagonale ed aste in metallo leggero con design tubolare che ricorda i bracciali bangle della maison. Costano 510 euro ed il figurone è assicurato.

In un periodo di conformazione delle masse, e di assenza di personalità estetica, la dritta migliore da seguire è quella di distinguervi. Per gusto, per stile, per questi dettagli e per la gentilezza che, davvero, non passa mai di moda.

Silvia Zanchi