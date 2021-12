E’ stata una delle gieffine più amate: ecco com’è diventata oggi

Lei era una delle gieffine più amate del Grande Fratello, ma dopo la fine di quell’esperienza ha deciso di lasciare il mondo della tv. Ecco com’è la sua nuova vita lontano dai riflettori.

Il Grande Fratello è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo del piccolo schermo degli italiani. Basti pensare, infatti, che dura da numerosi anni su Mediaset. Tant’è che ha scelto di mandarlo in onda in ben due versioni differenti. Quella classica, dedicata alle persone comuni, e l’edizione Vip, concentrata sui personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Quest’ultima, in particolar modo, sembra dare maggiori soddisfazioni a Mediaset. Tant’è che per ben due edizioni successive ha deciso di prolungare la sua messa in onda. In quanto in un primo momento sarebbero dovute durare soltanto 3 mesi, ma poi visto il successo riscontrato da parte dei telespettatori si è deciso di prolungarle fino a marzo.

Il format classico però è quello che sicuramente ha fatto la storia e tutti i suoi partecipanti sono ancora nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani e ancora oggi li ricordano con affetto. E’ il caso di Vanessa Ravizza che ha preso parte al programma nel 2009 ed ha deciso, dopo la fine della sua esperienza nel programma, di lasciare il mondo dello spettacolo.

Che fine ha fatto Vanessa Ravizza del Grande Fratello: la sua nuova vita lontano dai riflettori

Vanessa Ravizza è stata una delle protagoniste della sua edizione, andata in onda durante il corso del 2009. Tant’è che alcuni telespettatori, visto il successo riscontrato, pensavano che avrebbe continuato ancora il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Invece, una volta terminata l’avventura al Grande Fratello ha deciso di tornare alla sua vita di sempre.

Nonostante ciò il pubblico della rete si chiede che fine abbia fatto da quel momento che ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo ed a rispondere a questa curiosità ci pensiamo noi, rivelandovi che svolta ha preso la sua vita dopo il successo in tv.

A luglio, la concorrente più amata tra le ex gieffine è mamma di due bambine. I loro nomi sono Jolie, di 6 anni, e Chloe, che ne ha invece 3.

A luglio, sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato, a chi ha scelto di seguirla sui social, di aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno. Il suo nome è Manuel Sarao. Anche lui, tra l’altro, è un volto noto al pubblico. In particolar modo agli amanti dello sport, in quanto è un bravissimo calciatore.

Vanessa Ravizza dopo il GF ha scelto di tornare al suo mondo, lasciandosi alle spalle l’esperienza in tv.