Federica Calemme: ecco com’era prima del Grande Fratello vip

Federica Calemme è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma l’hai mai vista com’era prima di diventare famosa sul piccolo schermo degli italiani?

Federica Calemme negli scorsi giorni è entrata a far parte della grande famiglia del GF Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini per la terza edizione consecutiva e che per la seconda volta avrà una durata record. Come infatti già annunciato dal conduttore, il programma non terminerà a dicembre come di consueto ma andrà in onda fino a marzo dell’anno prossimo. In quanto la rete sarebbe più che soddisfatta degli ascolti raggiunti.

Per questo motivo la casa più spiata d’Italia aveva bisogno di nuovi concorrenti. Dei nuovi vipponi che fossero pronti a sconvolgere le dinamiche dei personaggio che ormai già da tre mesi intrattengono il pubblico del piccolo schermo. Tra questi è stata scelta Federica che è riuscita a distinguersi non solo per la sua bellezza, che non non ha lasciato indifferenti i suoi compagni di viaggio, ma anche per la sua spiccata personalità.

Federica è da poco approdata nel mondo dello spettacolo, anche se vanta già un folto numero di fedeli sostenitori e per questo motivo ci siamo chiesti: l’avete mai vista prima che entrasse a far parte del programma? Ecco com’era Federica Calemme del GF Vip prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Com’era Federica Calemme del GF Vip prima di diventare famosa

Federica Calemme, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è di certo passata inosservata tra i suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip. In primis per la sua bellezza, dove di certo non è restata indifferente ai maschietti della casa, ma anche per la sua spiccata personalità. In quanto ha già avuto qualche incomprensione con le sue compagne di viaggio. Tant’è che l’ex partecipante di Miss Italia ha già pensato di poter lasciare il gioco prima del previsto.

Federica Calemme prima del Grande Fratello Vip, viaggiando nel tempo attraverso il suo profilo Instagram, anche prima di trovare il successo, era una bellissima ragazza. Oggi, rispetto a qualche anni fa, lo scatto che vi proponiamo risale al 2014, non sembrerebbe essere affatto cambiata, anzi.

La sua femminilità e la sua classe sembrerebbero essere due doti che l’hanno sempre accompagnata durante il corso di questi anni, diventando quasi il suo tratto distintivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Calemme (@federica_calemme)

Federica Calemme del GF Vip è pronta a stravolgere le dinamiche della casa più spiata d’Italia e siamo sicuri che durante il suo percorso nel programma farà breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo.