Sei abituata a truccarti per Instagram? Forse fai questo grave errore!

Il trucco per Instagram conduce a fare un errore piuttosto grave che, però, passa inosservato nella maggior parte dei casi. Di quale errore si tratta e, soprattutto, come possiamo evitarlo?

Negli ultimi anni il make up è diventato uno dei contenuti più interessanti e ricercati sui social network e, in particolare, su Instagram. I trucchi di VIP, donne dello spettacolo e beauty influencer sono diventati dei trend assoluti e moltissime persone li hanno imitati con risultati più o meno convincenti.

A volte però si finisce per commettere una leggerezza clamorosa: ci si abitua così tanto a truccare il proprio volto per i social da dimenticare che non sempre ciò che funziona su IG funziona anche nella vita reale.

Uno degli obiettivi principali per il trucco viso è quello di rendere la pelle omogenea, fresca e luminosa.

A questo scopo si utilizzano principalmente prodotti fluidi come correttori e fondotinta, ma anche una gran quantità di illuminante.

Nelle fotografie postate sui social dalle beauty influencer, infatti, la pelle riflette moltissimo la luce, moltiplicando l’effetto bellezza e conferendo al viso un aspetto giovane, fresco e sano.

Cosa accade quando si tiene lo stesso make up “da Instagram” anche per uscire?

L’errore del “trucco da Instagram” delle Ferragni

Nella recentissima serie The Ferragnez, le donne della famiglia Ferragni sono state continuamente sotto i riflettori e, in particolare, Chiara e Valentina. Entrambe influencer, sono due maestre nel curare la propria immagine sui social e in video. Anche loro però hanno messo un piede in fallo.

Nel corso delle riprese della serie, quando le due sorelle raccontavano le proprie esperienze in una sorta di “back stage”, in diverse occasioni la loro pelle appariva estremamente lucida, quasi unta e bagnata.

Il motivo è che Chiara e Valentina erano truccate per i social e l’effetto della loro pelle con una luce più diffusa e naturale non era esattamente il top.

L’uso eccessivo dell’illuminante viso è la causa principale di questo errore. Se d’estate si nota meno – a causa dell’abbronzatura e del sudore – l’effetto “viso bagnato” d’inverno è assolutamente da evitare.

Per questo motivo bisogna tener presente quali sono le zone su cui focalizzare l’uso dell’illuminante:

le gote

l’arco intorno agli occhi

la punta del naso

il mento.

È assolutamente sbagliato “spalmare” l’illuminante su tutto il viso oppure allargare talmente le zone di applicazione da “invadere anche le zone che avrebbero dovuto rimanere opache.

Inoltre è fondamentale scegliere il giusto colore di illuminante. Se si ha un sottotono caldo (predilezione per i gioielli in oro, ombre del viso tendenti al verde) è meglio scegliere un illuminante dorato.

Se al contrario si ha un sottotono freddo (ombre del viso tendenti al blu, predilezione per i gioielli in argento) è molto meglio optare per un illuminante rosa pallido o addirittura tendente al bianco.

In questo modo l’effetto sarà molto più naturale e in armonia con l’aspetto della pelle. Per ottenere un effetto ancora migliore l’ideale è utilizzare pochissimo prodotto da applicare con un pennello molto morbido e di medie dimensioni.

Qual è l’alternativa assoluta all’illuminante? Un contouring leggero realizzato con prodotti opachi, sfumati in maniera estremamente precisa. In questo modo si riuscirà a ricreare sul viso l’effetto della luce senza rischiare l’effetto bagnato.