La crema di ricotta gocciola? Ecco il trucco per renderla più soda

Ottenere una ricotta soda e che non goccioli non è sempre facile. Scopri il trucco che ti cambierà la vita in cucina.

Natale è da sempre sinonimo di creme a base si ricotta. Dai dolci siciliani alle creme da servire con pandori e panettoni, questo latticino si rivela da sempre indispensabile per rendere le vacanze di Natale ancora più dolci e buone. Purtroppo, però, non sempre si riesce ad ottenere il risultato desiderato.

Per fortuna, però, esiste un semplicissimo trucco che può fare la differenza e al quale non si pensa quasi mai. Scopriamo di quale si tratta e impariamo a preparare una crema di ricotta perfetta e adatta a qualsiasi tipo di dolce.

Crema di ricotta soda: il trucco che fa la differenza

Quando si ha anche fare con la ricotta è molto importante ricordarsi che si tratta di un latticino che può rilasciare parte del suo liquido nel corso del tempo.

Questo aspetto si rivela ovviamente problematico quando si ha in mente di preparare una crema dolce o salata che sia. Per far si che non avvenga, il trucco consiste quindi nello sgocciolare alla perfezione la ricotta prima di iniziare a lavorarla.

Se si acquista della ricotta fresca, quella riposta nei contenitori in plastica bucherellati, è quindi importante trasferirla in una ciotola avendo cura di sgocciolarla per bene. Operazione che per sicurezza è molto importante effettuare anche nel caso di ricotte industriali. A volte, infatti, possono rilasciare un po’ d’acqua e se ciò accade quando la crema è pronta e all’interno di un dolce, l’effetto rischia di essere negativo. Basta, però, mettere in atto questo semplice trucco per fare la differenza in cucina.

E per maggior sicurezza, una volta scolata la ricotta la si può setacciare insieme allo zucchero in modo da dar vita ad un crema che sia soffice e voluttuosa. La crema di ricotta, una volta setacciata, tende infatti a diventare più liscia e compatta. Cosa che la porta a non eliminare facilmente altra acqua e a risultare ben più piacevole al palato fondendosi al meglio con alcune preparazioni dolci.

La tecnica perfetta per dar vita a creme, dolci al bicchiere, farciture per torte e tutto ciò che si avrà voglia di creare per rendere ancor più saporito il Natale. E tutto con la crema di ricotta soda grazie a questo semplice trucco.

Per concludere è bene ricordare che per alcuni dolci, la ricotta più adatta è quella di pecora, a patto che non sia troppo salata. Va però benissimo anche quella vaccina, purché vengano messi in atto i consigli riportati qui sopra. Indispensabili per realizzare dei dolci senza brutte sorprese.