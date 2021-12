Acconciature Capodanno 2022: gli ultimi trend più belli a cui ispirarti

Acconciature Capodanno 2022: tante bellissime idee da copiare, per un look impeccabile nel primo giorno del nuovo anno tanto atteso. Se sei ancora indecisa, magari puoi prendere qualche spunto!

Siamo in trepidante attesa per l’arrivo del nuovo anno. Ad esso affidiamo desideri e buoni propositi. Dopo quasi due anni di pandemia di Covid-19, non si può non sperare che la situazione migliori nel 2022. Le difficoltà sono ancora tante ma, questo Capodanno, facciamo un bel brindisi e guardiamo al futuro con fiducia.

La notte di San Silvestro è, da sempre, l’evento più atteso dell’anno. Dopo il tradizionale cenone tra parenti e amici si aspetta, tutti insieme, l’arrivo del nuovo anno per brindare e farsi gli auguri. E’ l’occasione giusta per sfoggiare un look impeccabile e farsi notare. Chissà, potresti perfino incontrare l’amore della tua vita!

Non c’è look di Capodanno davvero perfetto senza l’acconciatura giusta. C’è l’imbarazzo della scelta, tra best sellers e novità! Basta soltanto scegliere quella più adatta al tipo di capelli, a seconda che siano corti, medi oppure lunghi.

E tu a che punto sei? Hai già scelto l’acconciatura da sfoggiare nella notte di San Silvestro? Se le riposta è no, tranquilla, ti aiutiamo noi! Vediamo insieme quali sono le idee più cool a cui ispirarsi.

Acconciature Capodanno 2022: tornano protagoniste le trecce!

Non importa dove e con chi passerai la serata; un’acconciatura nuova, diversa e di grande effetto non può mancare per iniziare al meglio il nuovo anno. Il nostro consiglio, però, è di sceglierne una che ti faccia stare a tuo agio; in un’occasione così speciale è molto importante che tu ti senta più bella e sicura.

Ci sono tantissimi spunti per le acconciature del Capodanno 2022. Alcune di esse puntano su degli evergreen come le trecce, perfette da abbinare anche con un outfit molto elegante e ricercato. Ecco quali sono i 6 principali tipi di trecce più alla moda: classica, alla francese, alla francese sottosopra, all’olandese, a spiga e a spina di pesce.

Se hai i capelli abbastanza lunghi ma non vuoi tenerli completamente sciolti, puoi optare per un bel semiraccolto con trecce fatte lungo i due lati della testa, da fissare poi poco sopra la nuca con un bel fermaglio prezioso, magari ricoperto di strass.

Un’altra acconciatura evergreen è la coda di cavallo in tutte le sue versioni, alta, bassa o media, super tirata oppure leggermente spettinata, con o senza frangia. Questa acconciatura sta bene soprattutto a chi ha un viso ovale.

Stiamo parlando dell’hair look giusto per il Capodanno e distinguersi al meglio è d’obbligo. Quindi, se scegli di fare una coda di cavallo, rendila più bella con dei fermagli gioiello particolari e luccicanti, al massimo un paio da sistemare poco sopra le orecchie.

Se già sai che indosserai un’abito lungo con una scollatura sexy e profonda sulla schiena, allora devi fare tutto il possibile per valorizzarla. Come? Optando per un raffinatissimo chignon. Puoi scegliere quello basso raccolto poco sopra la nuca, oppure quello alto e super tirato, perfetto per slanciare la silhouette.

Se sei un’amante dei capelli sciolti, allora cerca di puntare su uno styling diverso dal solito. La moda del momento è il frisè! Anche Selvaggia Lucarelli lo ha scelto per il suo hair look, in una delle ultime puntate di Ballando con le Stelle. Risultato: semplicemente divina!

Un’altra opzione sono i capelli lunghi ondulati. Le mani esperte del parrucchiere sapranno creare onde morbide che incorniceranno il tuo viso in modo perfetto. Questo styling è democratico, sta bene quasi a tutte e, soprattutto, si abbina ad ogni tipo di outfit.

Fino ad ora abbiamo parlato di acconciature. Ma potresti anche decidere di tagliare i capelli proprio per Capodanno, per un cambio look più radicale. In tal caso, ti suggeriamo di dare un’occhiata ai tagli più alla moda per l’autunno-inverno 2022.

Come vedi, di idee bellissime a cui ispirarsi ce ne sono tante. Ma vogliamo darti un ultimo consiglio: decidi prima cosa indossare e, dopo aver scelto, abbina l’acconciatura giusta.

Il risultato finale deve essere armonico; gli scivoloni di stile non sono ammessi. Quindi, se hai qualche dubbio di troppo, chiedi pure consiglio al tuo parrucchiere.