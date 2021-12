Nostalgia degli anni ’90? Gli hair look più belli a cui ispirarti

Mitici anni ’90: rivivili con l’hair look giusto! Ecco i trend più cool da copiare per l’autunno-inverno 2021. Approfittane magari per un cambio immagine in vista del prossimo Natale.

Gli anni ’90 non si possono dimenticare! Detengono un fascino storico che nasce dalla cultura popolare, dall’arte e dalla musica, che oggi possiamo ancora apprezzare in tante piacevole rivisitazioni.

Parliamo di un periodo d’oro persino per le serie tv: tra le più famose ricordiamo La Tata, Willy il principe di Bel-Air, Beverly Hills 90210 e Friends. Ma gli anni ’90 hanno lasciato un segno indelebile anche nella moda. Da Naomi Campbell a Kate Moss passando per Linda Evangelista, il fenomeno delle super top model, di cui Gianni Versace fu artefice, ha rivoluzionato le passerelle dell’haute couture.

Alcuni beauty trend degli anni ’90 resistono ancora oggi. E’ così per abbigliamento, accessori, make up, manicure e capelli. L’hair look anni ’90 piace moltissimo anche alle giovanissime. Di spunti ce ne sono tanti, tutti assolutamente attuali. C’è uno stile per ogni personalità: dal caschetto con o senza frangia alle ciocche frontali decolorate, passando per il mini bob biondo e le chiome ultra ricce.

Di seguito una carrellata delle idee più belle da copiare. Puoi prendere spunto per un cambio immagine in vista delle imminenti festività natalizie.

Anni ’90 hair look: torna alla ribalta l’effetto bagnato (e non solo!)

Sei una nostalgica degli anni ’90? Hai amato praticamente tutto di quel periodo? Se la risposta è sì, allora rivivili a partire dall’hair look. Vediamo insieme quali sono stati i tagli di capelli e le acconciature più in voga in quegli anni. Magari trovi l’ispirazione giusta per l’imminente Natale!

Effetto bagnato – I capelli vengono pettinati all’indietro con un effetto bagnato che si ottiene utilizzando un gel oppure una spuma wet effect. Questo è stato lo stile di Cindy Crawford per molti anni e, ancora oggi, spopola sulle passerelle dell’haute couture. I capelli sistemati in questo modo sono perfetti da abbinare anche con un outfit più elegante e ricercato;

– I capelli vengono pettinati all’indietro con un effetto bagnato che si ottiene utilizzando un gel oppure una spuma wet effect. Questo è stato lo stile di Cindy Crawford per molti anni e, ancora oggi, spopola sulle passerelle dell’haute couture. I capelli sistemati in questo modo sono perfetti da abbinare anche con un outfit più elegante e ricercato; Caschetto sfilato – Magari impreziosito da colpi di sole. Parliamo di uno dei tagli più famosi, un vero e proprio evergreen! Sta bene a chi ha un viso tondo che deve essere valorizzato senza esasperarne la ‘morbidezza’;

– Magari impreziosito da colpi di sole. Parliamo di uno dei tagli più famosi, un vero e proprio evergreen! Sta bene a chi ha un viso tondo che deve essere valorizzato senza esasperarne la ‘morbidezza’; Caschetto biondo corto – Un taglio iconico degli anni ’90, apprezzato tanto da super dive quali Gwynet Paltrow, che da star maschili del cinema di fama mondiale come Leonardo Di Caprio e Brad Pitt. Questo taglio è perfetto per chi ha un viso ovale, rettangolare o triangolare, perché addolcisce i lineamenti;

– Un taglio iconico degli anni ’90, apprezzato tanto da super dive quali Gwynet Paltrow, che da star maschili del cinema di fama mondiale come Leonardo Di Caprio e Brad Pitt. Questo taglio è perfetto per chi ha un viso ovale, rettangolare o triangolare, perché addolcisce i lineamenti; Chioma super voluminosa – E’ stato il marchio di fabbrica della super top Claudia Schiffer! Onde sinuose e highlights sono un connubio perfetto ancora oggi. Una piega fatta in questo modo si abbina bene anche ad un abito lungo da sera. Può essere lo spunto giusto se parteciperai ad un party esclusivo natalizio;

– E’ stato il marchio di fabbrica della super top Claudia Schiffer! Onde sinuose e highlights sono un connubio perfetto ancora oggi. Una piega fatta in questo modo si abbina bene anche ad un abito lungo da sera. Può essere lo spunto giusto se parteciperai ad un party esclusivo natalizio; Permanente – Andava per la maggiore negli anni ’90! Ancora oggi questo trattamento di lunga durata è scelto dalle amanti delle chiome super ricce ad effetto naturale. Un trend che si ispira allo stile di Julia Robert in Pretty Woman;

– Andava per la maggiore negli anni ’90! Ancora oggi questo trattamento di lunga durata è scelto dalle amanti delle chiome super ricce ad effetto naturale. Un trend che si ispira allo stile di Julia Robert in Pretty Woman; Capelli cortissimi – Se stai pensando ad un cambio look più radicale a partire dai capelli, allora punta su un taglio cortissimo come quello dell’indimenticabile Dolores O’ Riordan, voce talentuosa e maestra di stile negli anni ’90;

– Se stai pensando ad un cambio look più radicale a partire dai capelli, allora punta su un taglio cortissimo come quello dell’indimenticabile Dolores O’ Riordan, voce talentuosa e maestra di stile negli anni ’90; Chiome bionde e mosse – Uno dei trend più cool degli anni ’90! Impossibile dimenticare la chioma di Pamela Anderson, la magnifica bagnina di Baywatch. Uno stile assolutamente da copiare!

Il meraviglioso mondo dell’hair beauty si evolve continuamente, regalando sempre nuovi spunti. Molti degli ultimi trend traggono ispirazione dal passato. E’ il caso del long bob, con o senza frangia, dritto oppure scalato.

Amato da molte attrici di casa nostra tra cui Ambra Angiolini, è perfetto per tutte le donne che desiderano tagliare i capelli (ma non troppo!). Ti abbiamo elencato i trend più cool per l’hair look autunno-inverno 2021, a te la scelta!

Se hai qualche dubbio, chiedi pure un consiglio al tuo parrucchiere. Sicuramente saprà aiutarti, evitandoti qualche scivolone di stile!

