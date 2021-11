Capelli ricci: tutti i tagli più cool e gli errori da evitare nella scelta

Capelli ricci: ecco i tagli più alla moda e gli errori da evitare per valorizzare al meglio la chioma. Scegli quello che più ti piace per un perfetto cambio look d’autunno.

L’autunno è il migliore periodo dell’anno per rivedere il proprio look! La parola d’ordine è cambiamento. Si parte sempre dall’abbigliamento e gli accessori, passando per il make up, fino ad arrivare ai capelli.

Avere una capigliatura sana, forte e fluente è il desiderio di quasi tutte le donne. Un risultato non sempre facile da raggiungere! Incidono infatti una serie di fattori, quali stile di vita, alimentazione, stress, inquinamento, cambi di stagione ed ereditarietà.

Quando i capelli sono in buona salute, qualsiasi trattamento viene meglio: è così per la tintura monocolore, per il balayage etc. Discorso simile anche per una semplice piega oppure per un’acconciatura.

Quindi, prendersi cura dei capelli è un ottimo investimento di salute e bellezza! Con i primi freddi bisogna dedicargli delle coccole extra: in autunno, soprattutto nel cosiddetto ‘periodo delle castagne’ che va da ottobre a dicembre, i capelli si indeboliscono, cadono in maggiore quantità e bisogna rinforzarli. Il modo migliore per farlo è scegliere delle buone fiale anti-caduta ad azione rinvigorente ed energizzante.

Ma i capelli vanno anche tagliati periodicamente, per eliminare le doppie punte ed averli più sani. E’ il consiglio che danno tutti gli hair stylist. In questo articolo vogliamo concentrarci sui tagli più cool per capelli ricci e gli sbagli da non fare per scegliere quello giusto.

Tagli capelli ricci: gli errori da evitare per scegliere quello giusto per te

Il mondo dei tagli per capelli ricci è universo a sé e si differenza da quello dei capelli lisci. Si parte infatti da un presupposto fondamentale: i capelli ricci non possono essere tagliati da bagnati (a differenza di quelli lisci).

Per chi ha i ricci, la lunghezza con i capelli bagnati cambia molto. Non corrisponde a quella reale e si crea un falso effetto, con un divario notevole che, talvolta, sfiora l’80%. Quindi, il primo errore da evitare, è tagliare i capelli ricci da bagnati. Se lo si facesse, risulterebbero molto più corti di quanto magari richiesto dalla cliente, una volta completata l’asciugatura.

Il consiglio è di rivolgersi ad un parrucchiere specializzato in capelli ricci. Ciò detto, se fai parte del ‘club delle ricce’ e cerchi qualche spunto per un cambio look di grande impatto, vediamo insieme quali sono i tagli più alla moda.

TAGLI CORTI – La prima regola d’oro è sceglierne uno che non stravolga troppo la natura dei capelli. Per il resto, molto dipende anche dai gusti personali: se te la senti di osare, puoi chiedere al tuo parrucchiere di tagliare un po’ di più. L’importante è non perdere mai l’effetto riccio. Forbici, sfilzini e rasoi vanno usati con moderazione! Puoi scegliere un taglio asimmetrico, scalato, con ciuffo o come più ti piace.



TAGLI MEDI – Se hai i capelli ricci e vuoi tagliarli senza però esagerare, allora puoi optare per un taglio medio che sfiori le spalle. Puoi scegliere tra un’infinità di versioni, tutte perfette per valorizzare i ricci senza stravolgerne la natura. Per l’autunno/inverno 2021 vanno di gran moda i tagli medi per capelli ricci scalati (ma non troppo e in modo graduale).



TAGLI LUNGHI – Se non vuoi rinunciare neppure ad un centimetro della lunghezza ottenuta con tanta costanza, allora devi scegliere un taglio lungo, perfetto se sei un’inguaribile romantica. Avere dei bellissimi capelli lunghi, fluenti e vaporosi, che arrivano a coprire la schiena, aggiunge al look un fascino irresistibile. Se hai i capelli ricci e vuoi portarli lunghi, sappi che devi avere delle piccole accortezze. Una di queste è mantenerli sempre ben idratati tutto l’anno.



Queste sono le idee a cui ispirarti per scegliere un bellissimo taglio per capelli ricci. Ovviamente, per avere una capigliatura sana e forte, non c’è bisogno soltanto del parrucchiere. E’ importante seguire una corretta hair beauty routine, che passa attraverso l’utilizzo dei prodotti giusti.

Se sei stanca del tuo look, allora stravolgilo! Chiedi aiuto al parrucchiere, scegli un nuovo taglio e ti sentirai più bella e sicura, fidati di noi.