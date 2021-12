Sapete dove vive Eva Grimaldi? Una casa mozzafiato per lei

Casa Eva Grimaldi: sapete dove vive Eva Grimaldi? L’attrice, neo concorrente del Grande Fratello Vip , vive a Roma con la moglie Imma Battaglia.

Eva Grimaldi non ha bisogno di presentazioni. Protagonista da anni del cinema e della fiction italiana, l’attrice, nell’ultimo periodo, ha deciso di tuffarsi in nuove esperienze partecipando anche ad alcuni reality. Dopo l’Isola dei Famosi, l’attrice ha deciso di partecipare anche al Grande Fratello Vip. Con il prolungamento della sesta edizione al 14 marzo, l’attrice è entrata venerdì 17 dicembre. Per le prossime settimane, dunque, Eva vivrà nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dove vive, invece, insieme ad Imma Battaglia?

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è veneta, ma da anni vive a Roma. Legata civilmente ad Imma Battaglia, ha scelto di continuare a vivere nella capitale, città che permette sia a lei che ad Imma Battaglia di lavorare.

Casa Eva Grimaldi: ecco dove vive l’attrice con Imma Battaglia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia vivono in una graziosa ed elegante villetta a Roma come svela il portale ViviHome. Donne morderne e pratiche, Eva e Imma, per la propria casa, hanno scelto un arredamento semplice, moderno e funzionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Avete mai visto la casa di Anna Falchi? Bellissima come lei

Il pavimento scelto per la casa è un elegante parquet. Gli ambienti sono ampi, spaziosi e luminosi. La casa presenta anche un terrazzino molto accogliente che regala una bella vista come si legge su Vivi Home.

Eva trascorrerà così il Natale lontana dalla sua Imma Battaglia. Nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, è entrata con tantissimo entusiasmo come ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Cicogna in arrivo in casa Rodriguez-Moser? Cecilia svela la verità

“Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality. Un pizzico di gelosia, tuttavia, resta: Però Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”.