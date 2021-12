Makeup per pranzo di Natale: gli errori da evitare assolutamente!

Siete pronte per il tanto atteso pranzo del 25 dicembre? Se avete il look giusto, avrete studiato sicuramente anche il makeup giusto, ma prima di questa importante data, dovrete avere ben chiaro in mente, gli errori da non commettere assolutamente riguardo il makeup per il pranzo di Natale.

Abiti eleganti, velluti, camicette, scarpe con il tacco e rossetto rosso, sono solo alcuni dei ‘must have’ del trucco delle feste. Sono molte le occasioni di festa durante periodo natalizio, ma ognuna necessita dello stile giusto e anche del makup.

Un pranzo, non è una cena! Ed è proprio su questa ‘buccia di banana’ che non dovremo mai scivolare. Scopriamo quali errori evitare assolutamente nel makeup per il pranzo di Natale!

->>LEGGI ANCHE: Palette di ombretti per Natale: le migliori da regalare su Amazon!

Makeup per il pranzo di Natale: gli errori da non commettere!

Il Natale è davvero alle porte e prepararci con cura sarà un momento piacevole e di amore verso noi stesse. Attenzione però a non commettere questi errori nel makeup per il pranzo natalizio.

1- Non curare la pelle

Una skincare completa sarà necessaria per realizzare un makeup perfetto, soprattutto la base viso. Sarà un’ottima scelta praticare uno scrub viso almeno 2 giorni prima, e poi applicare una buona maschera viso idratante.

2- Esagerare con il trucco occhi

Per il pranzo, non si dovrebbe mai esagerare con il trucco occhi, soprattutto se si sceglie di sfoggiare delle bellissime labbra rosse o colorate. Una riga di eyeliner o anche un ombretto luminoso sulle tonalità del nude, saranno un makeup occhi perfetto per un pranzo delle feste.

3- Esagerare con il trucco labbra

Se si sceglie di realizzare un trucco occhi importante, le labbra dovranno essere decisamente più raffinate e femminili. Via libera ai gloss, ai rossetti nude o anche rosati.

->>LEGGI ANCHE: Couperose e blush: gli errori da evitare assolutamente!

4- Utilizzare i glitter

I glitter andranno sicuramente bene per il makeup di Capodanno o anche per la cena della vigilia, ma per il pranzo di Natale saranno decisamente out.

5- Utilizzare ciglia finte troppo importanti

Le ciglia finte, potranno senza dubbio essere utilizzate, ma in una versione super naturale. Se poi volete evitare l’applicazione di ciglia, potrete imparare un modo semplicissimo di applicare il mascara creando un effetto ciglia finte strepitoso!