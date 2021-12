Elisa Isoardi, com’era prima del successo? L’incredibile foto

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante il suo debutto in tv? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Elisa Isoardi, nonostante durante il corso di questa stagione televisiva sia rimasta in panchina, è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate del pubblico del piccolo schermo che l’ha apprezzata e sostenuta durante tutto il corso della sua carriera e che spera presto di poterla vedere nuovamente al timone di un nuovo programma tv.

Oggi, oltre ad essere una delle professioniste più apprezzate del suo settore, è anche una delle più belle donne della tv italiana, ma ricordate com’era la conduttrice quando provava a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo? E’ passato di tempo dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani e vediamo insieme com’è cambia Elisa Isoardi durante il corso degli anni. Il tempo passa, ma lei resta sempre una donna bellissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Avete mai visto la casa di Emma Marrone? Un vero gioiello

Elisa Isoardi da giovane: com’era la conduttrice prima del successo in tv

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo e durante la passata stagione televisiva l’abbiamo vista svolgere dei ruoli un po’ diversi dal solito. La conduttrice, infatti, in un primo momento ha scelto di mettersi in gioco, diventando una delle ballerine del cast di Ballando con le stelle.

Lì ha dimostrato di essere molto abile nella danza oltre che nella conduzione e si è avvicinata anche al suo partner professionale, Raimondo Todaro. Il pubblico sperava che tra loro potesse nascere una vera e propria storia d’amore, ma le cose tra loro non sono decollate. Tant’è che lui ha da poco ufficializzato il ritorno di fiamma con sua moglie Francesca Tocca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lorella Boccia, il parto difficile della neo mamma “Non riuscivo a stare seduta”

Dopo quest’esperienza, terminata prima del visto a causa di un infortunio, Elisa ha scelto di lanciarsi in una nuova sfida, diventando una delle naufraghe di Ilary Blasi per la sua prima edizione dell’Isola dei Famosi. Anche in questo caso, la sua presenza è durata meno di quanto il pubblico sperava perché purtroppo la fortuna non è stata dalla sua parte. In quanto si è ferita ad un occhio ed è dovuta tornare a casa.

Non tutti però sanno che Elisa Isoardi da giovane ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia. Il concorso le ha permesso di fare il suo debutto in tv e di farsi conoscere non solo dal pubblico ma anche dagli addetti ai lavori che le hanno permesso di poter realizzare il suo sogno nel cassetto.

Elisa Isoardi agli esordi era bellissima proprio come appare oggi. Il tempo, per lei, non sembra essere affatto passato.