Come conservare la lasagna avanzata o preparata in anticipo: i trucchi

La lasagna può essere preparate in mille modi diversi: ecco i trucchi per conservare quelle avanzate e preparate in anticipo.

Se c’è una domanda che in questi giorni frulla nella testa di chi dovrà occuparsi di preparare il pranzo di Natale è: “Come conservare la lasagna?”. Del resto, a Natale chi rinuncia ad un piatto di pasta al forno?

Esistono infiniti modi per preparare questo squisito e ricco primo piatto. Possiamo farle a base di pomodoro o bianche, con la carne o senza e addirittura con il pesce. Ma anche con le verdure, i funghi, tipi diversi di formaggio. Con o senza besciamella e così via.

Una cosa però è certa. Se le prepariamo in anticipo o se ne abbiamo fatte troppe e ci avanzano dobbiamo conoscere i trucchi per conservare la lasagna in maniera corretta.

Ecco i trucchi per conservare la lasagna

Le lasagne da che mondo è mondo sono considerate il piatto della domenica o dei giorni di festa. Un primo ricco che ci ricorda tanto le nostre amate nonne che ce le preparavano quando le andavamo a trovare.

Con la sfoglia tirata a mano di pasta fresca fatta in casa sono una vera e propria poesia e ne potremmo chiedere a gran voce il bis. E poi si tratta di uno di quei piatti che non stancano mai perché possiamo spaziare sulla scelta degli ingredienti.

Dalle classiche al ragù di carne a quelle bianche con salsiccia e funghi e una grattata di tartufo per renderle ancora più profumate. E ancora con le verdure di stagione come i carciofi ora che è inverno, o gli asparagi a primavera.

Insomma di ricette ne esistono a bizzeffe basta solo dare spazio alla fantasia. Una cosa però è importante sapere quando si preparano le lasagne: come conservarle.

Spesso accade infatti di prepararle in anticipo, pensiamo sotto le feste quando le cose in cucina da fare sono tantissime e anticiparsi una parte del menù è sempre una buona idea. Scopriamo allora quali sono i trucchi per conservare al meglio la lasagna.

1) In frigorifero. Se abbiamo deciso di preparare le lasagne la sera prima per il giorno dopo nessun problema. Dovremo realizzare la preparazione solita ma anziché infornarle le avvolgiamo nella pellicola trasparente e le riponiamo in frigorifero. Il giorno dopo, una mezz’ora prima di cuocerle, le togliamo dal frigorifero.

Quindi pre-riscaldiamo il forno a 180°C e inforniamo cuocendole come da ricetta. In questo modo mentre le lasagne sono in forno potremo occuparci di altro in cucina. Ricordiamo che in frigorifero potranno conservarsi per una giornata. Se dobbiamo consumarle dopo qualche giorno meglio optare per il freezer.

2) In freezer. Le lasagne congelate sono una gran comodità. Anche perché spesso quando ci si mette a prepararle se ne fanno di più così da averle disponibili anche per altre occasioni. In questo caso è possibile congelarle sia da crude che da cotte. Nel primo caso basterà prepararle fino al punto di doverle poi mettere in forno. Arrivati qui le incarteremo con nelle apposite vaschette in alluminio e ricoprendole o con il tappo apposito o altrimenti con della pellicola.

Al momento di consumarle basterà portare il forno a temperatura e inserire dentro la lasagna. Se la mettiamo congelata dovremo considerare almeno 10 minuti in più rispetto alla normale cottura, altrimenti se la scongeliamo prima, tenendola in frigorifero dalla sera precedente, basterà cuocerla il tempo che necessita. In generale ci vogliono dai 20 ai 30 minuti a seconda della grandezza della teglia e degli strati.

Se invece capita di preparare le lasagne, di cuocerle e poi di vederle avanzare niente paura. Le potremo tranquillamente congelare anche da cotte. Importante è che siano fresche e non decongelate. In questo caso basterà lasciarle raffreddare bene, poi avvolgerle con la pellicola, posizionandole dentro le vaschette apposite per il congelamento ma adatte anche ad andare in forno. In questo modo quando ci serviranno non dovremo far altro che togliere la pellicola e metterle in forno già caldo. Altrimenti anche al microonde. Torneranno come appena fatte.

In ogni caso quando si tratta di congelare è meglio optare sempre per prodotti freschi ed evitare di utilizzare prodotti che già abbiamo scongelato.

Bastano pochi accorgimenti per preparare in anticipo piatti sani e genuini e adatti anche ad essere serviti sotto le feste.