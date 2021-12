Make up trend Natale 2021: i 5 rossetti più glam per more

Natale 2021: i 5 rossetti imperdibili per le more. Tonalità calde e avvolgenti, per una bocca perfetta, tutta da baciare. Se sei mora, scopri subito quale ti dona di più!

In ogni beauty case per trucchi c’è almeno un rossetto. E’ un alleato prezioso di bellezza! Un vero e proprio must have, perfetto per ogni stagione. L’importante è individuare quello giusto, in base al colore del proprio incarnato e a quello di occhi e capelli. Perché, per un risultato finale davvero impeccabile, è sempre la somma che fa il totale!

Matt, glossy, creamy o glitter, quale texture preferire per vestire al meglio le proprie labbra? Questa è, senza dubbio, la domanda più frequente. La risposta è semplicissima: bisogna scegliere la texture del rossetto in base al proprio gusto personale e al look che si desidera ottenere.

Manca ormai pochissimo al Natale e quasi tutte sfoggeremo un look più ricercato, puntando molto sul trucco labbra. Per fare davvero la differenza e farci notare, una bella texture glitterata è l’opzione migliore.

Come dicevamo poc’anzi, il rossetto va abbinato all’incarnato; è il consiglio prezioso che danno tutti i make up artist. In questo articolo focalizzeremo sui colori più adatti alle more con carnagione mediterranea. Ti diciamo subito che ci sono alcune tonalità gettonatissime per il trucco labbra Natale 2021. Scopriamo subito quali sono!

Natale 2021, rossetti per more: 5 nuance top imperdibili!

Ad ogni donna il suo rossetto! Non è una frase fatta ma la pura verità! Mai commettere l’errore di indossare il primo rossetto che capita sotto mano, giusto per ravvivare un po’ le labbra. Individuare quello più adatto tra tanti è una sorta di ‘rituale’ di bellezza, che punta ad abbinamenti perfetti anche con occhi e capelli.

LEGGI ANCHE –> Labbra effetto marmo: è l’ultima moda per il make up di Natale 2021

Nella scelta del rossetto giusto per una mora è la pelle a comandare. Il cosmetico deve esaltare l’incarnato almeno quanto i riflessi della chioma. Bisogna bilanciare il contrasto naturale tra pelle, occhi e capelli.

Se fai parte del club delle more, ecco quali sono i 5 rossetti più cool per questo Natale.

Rosa – Un colore imperdibile per il trucco delle feste. Ma a chi sta bene? Sicuramente alle castane con occhi chiari e pelle non troppo scura. Con queste caratteristiche fisiche, si può spaziare tra le tonalità di rosa chiaro, malva, cipria, ciclamino, carne e antico. Alle donne con pelle scura o olivastra e capelli scuri stanno bene invece il fucsia, il rosa shocking, il rosa aranciato, il rosa corallo e tutte le tonalità frutti di bosco (mora, lampone etc.);

– Un colore imperdibile per il trucco delle feste. Ma a chi sta bene? Sicuramente alle castane con occhi chiari e pelle non troppo scura. Con queste caratteristiche fisiche, si può spaziare tra le tonalità di rosa chiaro, malva, cipria, ciclamino, carne e antico. Alle donne con pelle scura o olivastra e capelli scuri stanno bene invece il fucsia, il rosa shocking, il rosa aranciato, il rosa corallo e tutte le tonalità frutti di bosco (mora, lampone etc.); Marrone – Questa nuance valorizza molto le more con occhi scuri e carnagione olivastra. Torna protagonista per il trucco labbra Natale 2021. Cioccolato e ultra mat, nude caramello o terracotta, il rossetto marrone regala alle labbra sfumature calde e avvolgenti;

– Questa nuance valorizza molto le more con occhi scuri e carnagione olivastra. Torna protagonista per il trucco labbra Natale 2021. Cioccolato e ultra mat, nude caramello o terracotta, il rossetto marrone regala alle labbra sfumature calde e avvolgenti; Rosso – Un colore intramontabile! Il rossetto rosso è da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza, perfetto per il trucco delle feste. Ma anche questo rossetto va scelto in base al tipo di incarnato. Le more con carnagione leggermente più chiara devono puntare su nuance più intense e vivaci, magari leggermente aranciate. Sulle carnagioni più ambrate sta meglio invece un rosso più carico e speziato, perfetto per valorizzare il sottotono della pelle tipicamente caldo;

– Un colore intramontabile! Il rossetto rosso è da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza, perfetto per il trucco delle feste. Ma anche questo rossetto va scelto in base al tipo di incarnato. Le more con carnagione leggermente più chiara devono puntare su nuance più intense e vivaci, magari leggermente aranciate. Sulle carnagioni più ambrate sta meglio invece un rosso più carico e speziato, perfetto per valorizzare il sottotono della pelle tipicamente caldo; Viola e bordeaux – Se la giocano a pari merito, nel senso che entrambi sono perfetti per valorizzare le labbra delle more con occhi scuri e carnagione olivastra.

Per questo autunno, tra i make up trend che stanno letteralmente spopolando, ci sono anche le ‘rustic lips’. Le labbra si vestono dei colori caldi della natura, tipicamente autunnali. Rientrano tutti quelli sopraelencati ma c’è anche una new entry: è il rossetto color zucca, opaco, elegante e super glamour.

Ricapitolando, per il trucco labbra Natale 2021, ci sono cinque bellissimi filoni a cui ispirarsi. Ovviamente, bisogna puntare all’armocromia, abbinando bene il rossetto al make up occhi e viceversa.

Se non hai ancora definito il tuo look per le feste, ora hai qualche spunto in più per farlo, partendo proprio dal trucco labbra. In più, ecco qualche idea da copiare se stai pensando di tagliare i capelli proprio per Natale.