Milly Carlucci crolla a Ballando con le stelle: lacrime in diretta

Milly Carlucci crolla durante la finalissima di Ballando con le stelle 2021 dopo l’ultimo ballo di Sara Di Vaira: lacrime in diretta.

Milly Carlucci non è riuscita a trattenere l’emozione e, dopo l’ultimo ballo della maestra Sara Di Vaira che ha annunciato l’addio al programma di Raiuno, non è riuscita a trattenere le lacrime condividendo con il proprio pubblico la commozione del momento. Seria, professionale e sempre molto disponibile, con Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha creato una vera famiglia. L’addio di Sara Di Vaira così come quello di Simone Di Pasquale, due dei maestri storici della trasmissione, ha lasciato il segno nel cuore della conduttrice.

Dopo anni trascorsi a Ballando con le stelle come insegnante, Sara Di Vaira ha deciso di lasciare la trasmissione. Una decisione non facile per la ballerina che, dopo la sua ultima esibizione, si è commossa con Milly Carlucci.

Milly Carlucci piange a Ballando con le stelle 2021 per l’addio alla trasmissione di Sara Di Vaira

E’ stato un momento di grande commozione quello vissuto durante la finale di Ballando con le stelle 2021 durante l’esibizione di Sara Di Vaira con tutte le donne del programma. L’insegnante, al termine della performance, ha ricevuto una standing ovation dallo studio e parole ricche d’amore e di riconoscenza da Milly Carlucci.

“Non è facile una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma. Lei è grande perché una atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi. Ma lei non la perdiamo definitivamente. Lei sarà con noi al Cantante Mascherato in una nuova veste“, sono state le parole della Carlucci che hanno emozionato la stessa Sara, ma anche il pubblico.