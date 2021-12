È stata una delle concorrenti di Ballando con le stelle: ecco com’è oggi

Chi si ricorda di Maria Elena Vandone? È stata una delle concorrenti migliori di Ballando con le stelle. Scopriamo com’è e cosa fa oggi a distanza di anni.

Ballando con le stelle è certamente un programma di grande successo che ogni anno riesce a far appassionare il suo pubblico a suon di balli. Il tutto per una gara dove i concorrenti si mettono in gioco a tutto tondo, sfidando se stessi in competizioni sempre più impegnative.

Per questo motivo, dimenticarsi dei volti più iconici del programma, ovvero dei ballerini che ne hanno fatto parte è davvero difficile. E lo è ancor di più quando si parla dei vincitori.

Chi non ricorda, ad esempio, Maria Elena Vandone? Si tratta di una delle concorrenti più discusse di sempre nonché della vincitrice di una delle prime edizioni. Ecco cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita.

Maria Elena Vandone: da Ballando con le stelle ad oggi

Chi segue Ballando con le stelle fin dai suoi esordi, ricorderà bene il nome di Maria Elena Vandone, la vincitrice che dopo aver battuto nomi importanti come quello di Iva Zanicchi e di Anna Falchi è stata al centro di parecchie critiche.

Sebbene non ancora pienamente famosa, almeno a confronto con le sue rivali, Maria Elena si è però conquistata l’ambito podio e tutto nonostante qualche parere contrario persino tra la giuria.

Nota quindi sia per essere stata una vincitrice che per le modalità con le quali è arrivata al primo posto, Maria Elena Vandone è ancora oggi un nome molto discusso all’interno del programma.

Ma cosa fa oggi? Dopo una carriera professionale giornalistica e come attrice di tutto rispetto, la Vandone si è momentaneamente allontanata dai riflettori. O quanto meno dagli schermi. Recentemente ha infatti pubblicato un libro e risulta essere molto amata sui social dove ha un pubblico di fan sempre pronti a seguirla.

Un aspetto che è facile immaginare visto che ai tempi di Ballando con le stelle, il suo successo fu dovuto proprio grazie al televoto da casa e all’affetto e all’ammirazione che il pubblico ha dimostrato di avere nei suoi confronti.

Un affetto che è rimasto tale anche a distanza di anni e che l’accompagna nella sua vita. Una vita della quale oggi, Maria Elena si dice più che soddisfatta.