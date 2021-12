Borse in lana per tutte: colorate, casual, pregiate, esclusive. Scegli la tua!

Una donna lo sa, una borsa non è mai solo una borsa. Per questo va scelta con attenzione ed è bene tenere il passo, sfoggiandone una nuova, in lana, firmata ed irresistibile. Scopriamo le più desiderate del momento.

Quando si ha un budget di spesa limitato è ovvio prediligere borse in pelle, grandi, comode ed anche alla moda sì ma che si possano sfruttare nella vita di tutti i giorni. Difficilmente la scelta cadrà sui modelli realizzati in lana ma oggi è proprio di questi che vogliamo parlare. Il Natale è vicino e chissà che ne riceviate una in dono, scelta direttamente dalla vostra wishlist, ovviamente.

Vediamo le borse più ricercate, i compromessi tra qualità e prezzo e come portarle. La parola d’ordine è solo una: lana!

Borse in lana da mostrare a dicembre: i modelli per essere di tendenza

La prima borsa i lana che vi suggeriamo di guardare è il secchiello Jorge in maglia di cashmere riciclato di Chloé. Lavorazione circolare orizzontale, chiusura con cordoncino, si porta a spalla o a tracolla ed è disponibili in due varianti, nella gradazione del marrone, beige e panna ed in una più colorata e calda. Il prezzo è di 1350 euro.

Saliamo di prezzo con la borsa grande con catena Roman Stud in cashmere di Valentino Garavani (2500 euro). Blu marino con le iconiche borchie dorate in ottone anticato o color cuoio, ha il manico amovibile come la tracolla lucida, a voi la scelta su come indossarla. Ottima con un paio di jeans, una camicia bianca classy o con un fiocco iperfemminile ed un blazer ton sur ton che completerà il look.

Meravigliosa la Puffy Pouch s di Loro Piana color quarzo rosa antico. Piccola, ha la forma di un trapezio imbottito la borsa in baby cashmere dall’effetto tweed. Gli elementi in cedro e pietra bianca danno un tocco di grande classe e ricercatezza, solita in questo brand. Costa 1950 euro.

La Milanesa (in vendita su Farfetch a 412 euro) ha i manici a semicerchio, una forma quadrata sottolineata anche dai quadri bianchi della trama bordeaux della lana, frange lunghe sul bordo laterale e dettagli dorati. Con uno stivale cuoio (o biscotto) ed un look nero sarete da redazionale di moda. Ne esiste anche la versione tartan a 396 euro.

Ci sarebbe un altro modo per avere una borsa in lana unica e bellissima, crearla da sole. Certo, bisogna munirsi di aghi, lana, un progetto definito e dell’ingrediente fondamentale più di ogni altra cosa nella vita: la vogli di fare. Ora sta a voi!

Silvia Zanchi