Manila Nazzaro, colpo di scena al Grande Fratello Vip: finisce tutto così

Colpo di scena per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021: finisce tutto dopo una telefonata in famiglia. Ecco cos’è successo.

Manila Nazzaro è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scorso 13 settembre diventando immediatamente un punto di riferimento per tutti gli altri concorrenti. Di fronte al prolungamento del reality che terminerà il 14 marzo, Manila era pronta ad accettarlo restando in casa. Una telefonata, però, ha cambiato tutto.

Manila, come tutti gli altri concorrenti, prima di annunciare ufficialmente la propria decisione, ha avuto la possibilità di parlare al telefono con la propria famiglia. Manila, oltre al compagno Lorenzo Amoruso, a casa, ha lasciato ad aspettarla i figli Nicolas e Francesco che stanno vivendo con i nonni durante la permanenza della mamma nella casa. La telefonata a casa, però, ha cambiato tutto.

Manila Nazzaro abbandona il Grande Fratello Vip 2021: il motivo

Mentre Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno deciso di continuare l’avventura al Grande Fratello Vip 2021, chi abbandona sono Manila Nazzaro e Aldo Montano. Il campione olimpico l’aveva annunciato sin da quando il timore che il reality fosse prolungato si è concretizzato con l’ingresso di nuovi concorrenti. Con due bambini piccoli a casa insieme alla moglie Olga, Montano ha deciso di tornare dalla propria famiglia. Manila, invece, aveva inizialmente deciso di accettare il prolungamento, ma una telefonata ha cambiato la decisione dell’ex Miss Italia.

“Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro (gli autori) sono stati super carini, ma…”.Sono state queste le parole che Manila ha utilizzato per spiegare la sua nuova scelta ai propri compagni.

“Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire…”, ha poi aggiunto Montano.