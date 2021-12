Qual è il film di Natale per eccellenza? Scopri quanto sei indipendente

Pronto a dirci qual è il tuo preferito nel test del film di Natale per eccellenza? Hai due opzioni tra cui scegliere: scopriamo chi sei veramente!

Lo sappiamo tutti che, insieme al Natale, torna anche uno dei tormentoni preferiti della nostra tradizione.

No, non parliamo del cibo e neanche dei giochi da fare usando le scorze di mandarino come puntate: parliamo dei film natalizi!

Sappiamo tutti che, ogni anno, una tradizione sconosciuta porta i programmatori dei film in TV a proporci due titoli che sono ormai leggenda.

Oggi abbiamo deciso di chiederti qual è il tuo preferito per scoprire quanto sei indipendente nella vita: dai, lo sappiamo benissimo che ne hai uno!

Test del film di Natale per eccellenza: dicci quale guardi e scopri quanto o se sei indipendente

Lo sappiamo tutti che, a breve, ci aspetterà una programmazione televisiva natalizia veramente con i fiocchi.

Sono anni, infatti, che la TV ci propina due film che sono ormai diventati dei veri e propri classici per tutti noi affezionati.

L’appuntamento con Mamma ho perso l’aereo o con Una poltrona per due è infatti uno di quelli più attesi del Natale, anche più dell’arrivo dei regali!

(O quasi: non esageriamo).

Tra battute, meme e tormentoni anche quest’anno ci aspettiamo la messa in onda dei due film per poter passare un Natale tradizionale, proprio come piace a noi.

Adesso, però, arriva la parte difficile: per il nostro test del film di Natale preferito, quindi, abbiamo deciso di chiederti di fare una scelta.

Lo sappiamo, lo sappiamo: per te è impossibile, questi sono due grandi classici! Però il nostro test della personalità richiede che tu compia questa scelta.

Allora, qual è il tuo film di Natale preferito?

hai scelto Mamma ho perso l’aereo: ehi, tu da solo non solo difenderesti casa dai ladri ma conquisteresti anche il mondo!

Il classico dei classici, il film di Natale che ogni bambino degli anni ’90 ha guardato desiderando, sotto sotto, di poter vivere la stessa avventura, Mamma ho perso l’aereo è la tua scelta nel test del film di Natale preferito.

Come fare a non darti ragione? Se hai scelto questo film, però, possiamo di certo dire che sei una persona particolarmente indipendente. Anzi! Non vedi l’ora di poter stare da solo per mostrare a tutti quali sono le tue reali capacità!

Il confronto od il rapporto con gli altri ti crea non pochi problemi: inizi a dubitare di te stesso, fai paragoni che ti scoraggiano o ti innervosisci perché gli altri non ti capiscono al volo.

Per te è importantissimo poter stare da solo, esprimerti ed avere i tuoi spazi: proprio come Kevin!

hai scelto Una poltrona per due: con un record di messe in onda nel periodo natalizio di ormai undici anni (ci avviamo verso il dodicesimo), Una poltrona per due rappresenta il tuo film di Natale preferito. Non puoi fare a meno di guardarlo ogni anno ed organizzi il tuo Natale in base a quando andrà in onda!

Possiamo dire che, in base alla trama del famosissimo film, non sei una persona indipendente e che se la vuole cavare da solo nella vita, non è vero?

Questo non è assolutamente un male, anzi! Vuol dire che sei una persona non solo aperta al confronto ma che sa chiedere scusa e tornare sui suoi passi, oltre a saper lavorare in team. (Ehi, puoi metterlo sul curriculum, se serve!).

Sei una persona a cui non dispiace assolutamente collaborare con gli altri e che, anzi, trova nelle altre persone lo stimolo per fare sempre meglio.

Il film che hai scelto ci dice che per te, lavorando insieme e per un obiettivo comune, si possono raggiungere grandi cose che da soli sarebbero impossibili.

Adesso non ti rimane, ovviamente, che aspettare che il tuo film preferito venga messo in programmazione e godertelo… insieme a chi vuoi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.