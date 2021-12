Riesci a trovare tutte le facce nascoste in questo disegno?

Che ne dici, sei pronto per metterti alla prova con il test dei volti nell’albero? Prova a trovare tutti i volti: quasi nessuno ci riesce!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test o quiz d’intelligenza, se così vogliamo chiamarlo, decisamente particolare.

L’immagine che vedi qui sotto, infatti, è diventata virale qualche anno fa perché tutti (ma proprio tutti) si sono cimentati nel tentativo di trovare i volti nascosti nei rami di questo albero.

Pensi di potercela fare?

Allora non devi far altro che provare e metterti d’impegno: credi di riuscire a trovare tutte le facce in meno di un minuto?

Test dei volti nell’albero: prova a trovare tutti i volti in meno di un minuto

Credi di essere capace di individuare tutti i volti che sono stati nascosti in questa illustrazione?

Bene, allora non possiamo far altro che far partire il cronometro: hai un minuto!

Il compito che ti abbiamo dato, a prima vista, sembra davvero semplice.

Ci sono molti volti ben visibili in questo albero piuttosto spoglio che vedi rappresentato nell’illustrazione qui sopra, non è vero?

Bene, vuol dire che sarà semplicissimo trovarli tutti… o forse no. Sai bene che noi di CheDonna.it non ci permetteremmo mai di darti una sfida senza un poco di mordente, non trovi?

Questo quiz d’intelligenza è diventato virale su Internet proprio perché tantissime persone non sono riuscire, in meno di un minuto, a trovare tutti i volti che ci sono nel disegno.

Eh sì, perché quanti ce ne sono?

Non possiamo darti suggerimenti, ovviamente! Quindi, alla fine del tuo minuto, dicci quanti volti hai trovato e noi, qui sotto, ti daremo la soluzione.

Pronti? Hai sessanta secondi a partire da… ora!

La soluzione del test d’intelligenza di oggi

Allora, il test dei volti nell’albero ha avuto la meglio su di te? Scopriamolo subito: ecco quanti volti c’erano effettivamente nel disegno.

hai visto da uno a nove volti: beh, non c’è male non è vero? Vedere fino a nove volti in questo disegno particolarmente spoglio non è assolutamente un cattivo risultato, anzi!

Incredibile che ce ne siano così tanti, non trovi? Possiamo di certo dire che sei una persona particolarmente attenta ai dettagli ma che, spesso, si lascia “fregare” dalla sua grandissima sicurezza nelle sue capacità.

Dopo aver contato i volti non hai pensato di fare un ulteriore controllo e, quindi, allo scadere del minuto sei rimasto con il tuo risultato.

Da due a tre, fino a sette, otto o nove volti, ci dispiace dirti che hai fallito: più sotto trovi il vero quantitativo!

hai visto dieci volti: non possiamo far altro che farti i nostri più sinceri complimenti.

Erano dieci i volti nascosti sull’albero, incredibile ma vero!

Di certo trovarli tutti (ed in meno di un minuto) è stato particolarmente impegnativo visto e considerato come questa immagine sia creata appositamente per renderti difficile una visualizzazione chiara.

Rami, rametti e ramoscelli contribuiscono a creare ben dieci volti tra le fronde di questo albero veramente molto spoglio.

Ci vuole una personalità attenta e decisa per trovarle tutte!

Complimenti quindi: hai vinto ed avuto la meglio sul nostro test dei volti nell’albero di oggi. I quiz d’intelligenza non hanno segreti per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.