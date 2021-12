Outfit nero: segui queste dritte di stile per un look da super modella

Il nero è sempre la scelta giusta quando non si sa cosa mettersi, quando si è fuori forma, quando si vuol essere eleganti. Ci sono mille e più ragioni per scegliere questo non colore anche a dicembre, scopriamole insieme.

Per alcune è un vero e proprio stile di vita, per altre è semplicemente un modo veloce per vestirsi ed essere in ordine. Il nero è una garanzia, va bene in tutte le occasioni, ormai anche ai matrimoni è stato sdoganato. Vediamo quali capi comprare e come abbinarli per un look da top model.

Leggins, cappotto, anfibi, maxi bag, tutto è nero, anche i collant, fa eccezione solo il rossetto, rosso fiammante. Iniziare da un blazer e proseguire scegliendo un abito è la strategia migliore per creare l’outfit nero più adatto a te.

Look total black: ecco perché il nero è una tendenza no stop

Il blazer monopetto da abito in jersey di Asos Design costa solo 28,99 euro, è adatto a dress code professionali o può completare un look femminile e sexy. Ha le spalline imbottite, il rever classico e le tasche laterali.

Per il periodo è bene pensare anche ad un nuovo vestito in velluto, come la proposta di Bershka (35,99 euro). I dettagli di strass sulla cintura che impreziosisce la schiena scoperta conferiscono un tocco glamorous mentre il collo alto e le maniche lunghe lo rendono sobrio e chic. Da comprare assolutamente!

Tra i pantaloni neri a zampa bisogna puntare sui jeans flared di Victoria Beckham (scontati su MyTheresa a 185 euro). Sono in puro cotone ed hanno una silhouette svasata con dettagli in pelle per un mood rock e sensuale.

Il cappotto nero che non ti aspetti è firmato Ugg e si tratta di un oversize a 229,95 euro. Tasche xxl laterali e forma anni Novanta, sono l’eemblema di uno stile giovane e senza tempo.

Le calzature evergreen sono i Dr Martens (come mostra anche Chiara Ferragni nella foto sopra). Gli stivali Jadon flatform hanno suola grossa che regala centimetri importanti e la pelle nera lucida e liscia, inconfondibile.

Molte, moltissime occasioni della vostra vita, le più felici e le più tristi le passerete vestite di nero. Anche per questo è bene non lasciare nulla al caso e continuare a leggere Chedonna.it!

Silvia Zanchi