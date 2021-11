Credi di riuscire a trovare la seconda giraffa in questa immagine?

Credi di essere il più bravo di tutti a risolvere i quiz online? Allora il nostro test della giraffa fa al caso tuo: credi di riuscire a risolverlo?

Oggi abbiamo deciso di mettere alla prova la tua intelligenza nel cercare dettagli e saper risolvere velocemente degli enigmi.

Come? Ma grazie alla nostra amica giraffa qui presente!

Immagina di star facendo un test per entrare a far parte dell’FBI (anche se sappiamo bene che non è possibile che ti prendano solo in base a questo test).

Tu hai davanti un’immagine ed il cronometro parte immediatamente: hai quindici secondi per trovare la giraffa nel disegno.

Credi di riuscirci?

Test della giraffa: trova la seconda in meno di quindici secondi per passare il test di oggi

Va bene, va bene, lo sappiamo: non siamo agenti dell’FBI e non possiamo reclutarti. Lo abbiamo capito!

Però abbiamo deciso di divertirci lo stesso con il nostro quiz d’intelligenza di oggi e quindi faremo finta che sia proprio così.

Per entrare a far parte del nostro team, dovrai risolvere questo test: credi di riuscirci in meno di quindici secondi?

Bene, allora guarda attentamente l’immagine qui sopra: riesci a trovare la giraffa?

No, sappiamo bene che ce n’è una proprio in primo piano ma non è a lei che ci riferiamo! Nel test c’è un’altra giraffa nascosta e tu la devi trovare in meno di quindici secondi.

Dove sarà? Vicino la palma o nascosta tra i minareti sullo sfondo? Sarà piccola o grande, reale oppure solo una forma tra le nuvole?

Pochissime persone riescono a trovarla e vogliamo scoprire se hai la stoffa per far parte della nostra squadra.

Allora, che cosa stai aspettando ancora? Al lavoro!

Il risultato del quiz di oggi: ecco dove si nasconde la seconda giraffa

Ti sei scervellato a cercare la giraffa, non è vero?

L’hai cercata veramente ovunque in questi quindici secondi, maledicendo lo schermo del tuo PC o del tuo cellulare.

Va bene, dai, non vogliamo tenerti troppo sulle spine: la soluzione è nell’illustrazione qui sotto!

Dai, non arrabbiarti, è proprio così: la seconda giraffa è… la parola giraffa!

Come vedi, infatti, la giraffa era “nascosta” nel collo della sua compagna. La scritta giraffa è mimetizzata tra il tipico manto di questi animali ma diciamoci la verità: non era impossibile notarla!

Quello che ci serviva sapere era, quindi, se nei quindici secondi a disposizione saresti stato in grado di notare un elemento discorde da quello che ti aspettavi.

Se sei riuscito a vedere la giraffa, infatti, sei una persona che non ha problemi a ragionare fuori dagli schemi.

Sai riconoscere un compito, questo è certo, ed anche portarlo a compimento nei tempi richiesti ma c’è di più!

Sei una persona che ha veramente una mente brillante e che non si fa ingannare dagli altri o che non segue le regole se pensa che siano ingannevoli o sbagliate.

Non possiamo dirti veramente nient’altro se non che ti facciamo i nostri complimenti più vivi: ora fai parte della nostra squadra!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.